Attaque contre le siège de la radio-tv palestinienne

Des hommes armés ont pris d'assaut vendredi le siège social de la radio-télévision palestinienne à Gaza. Cette attaque, que l'Autorité palestinienne impute au mouvement islamiste Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza, a causé d'importants dégâts matériels.

Cinq hommes armés ont pénétré dans les bureaux de l'Office palestinien de radiodiffusion dans la ville de Gaza, ont précisé ce responsable ainsi que l'agence officielle palestinienne Wafa.

Cet organisme est financé par le gouvernement de l'Autorité palestinienne basée en Cisjordanie occupée et présidée par Mahmoud Abbas, qui est en conflit avec le Hamas. Le bâtiment visé abrite la télévision palestinienne et la radio Voix de la Palestine.

Employés molestés, dégâts

Durant l'attaque, plusieurs employés ont été molestés et des équipements détruits, a précisé Wafa.

«Au moins cinq personnes ont fait irruption dans le bâtiment, cassé la porte d'accès à la radio et complètement détruit le principal studio, y compris les caméras, les équipements, les meubles et du matériel de diffusion», a indiqué un employé de la radio.

Un journaliste de l'AFP a constaté que des caméras et des ordinateurs avaient été sérieusement endommagés, de même que des chaises et des portes.

