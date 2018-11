Attaques de requins en rafales sur les plages

Un surfeur a été blessé dimanche par un requin au large d'une plage de l'ouest de l'Australie, ont annoncé les autorités, moins d'une semaine après la mort d'un nageur dans une attaque dans l'est de l'île.

A surfer has survived a shark attack at Pyramids Beach south of Perth. The man in his twenties has been flown to hospital for treatment of non life-threatening wounds. https://t.co/tc5OUTfUo4 #7News pic.twitter.com/hExgTFmYaa