Attaques meurtrières contre des églises

Des kamikazes se sont fait exploser dimanche dans trois églises à Surabaya, la deuxième ville d'Indonésie. Ces attaques, survenues en pleines messes dominicales, ont fait au moins onze morts et 40 blessés, a-t-on appris auprès des services de sécurité.

Ces explosions n'ont pas été revendiquées, mais un porte-parole des services de renseignements a déclaré qu'elles étaient le fait du groupe Jemaah Ansharut Daulah (JAD), qui s'inspire du groupe Etat islamique (EI). Le JAD, répertorié par le département américain d'Etat sur sa liste noire des organisations terroristes, aurait attiré des centaines de sympathisants de l'EI en Indonésie.

La police a déclaré aux journalistes que les attentats avaient été perpétrés par des «kamikazes» et que le bilan pourrait s'alourdir. Le porte-parole de la police de Java oriental, Frans Barung Mangera, a précisé que trois églises avaient été visées par ces explosions, survenues à dix minutes d'intervalle.

Breaking: Video showing one of the Surabaya attackers riding a motorcycle into the grounds of a church and detonating a bomb. pic.twitter.com/X0DBrHB4p9