Attentat contre Save the Children à Jalalabad

Au moins deux personnes ont été tuées dont un soldat dans une attaque de plusieurs heures mercredi contre le siège de l'ONG britannique Save the Children à Jalalabad, capitale de l'est de l'Afghanistan et fief de nombreux insurgés.

Quatorze personnes ont également été blessées selon le porte-parole du gouverneur provincial, mais ce bilan pourrait évoluer alors que les opérations de nettoyage se poursuivent dans l'enceinte du complexe.

Happening Now: Insurgents are currently attacking NGO #SaveTheChildren in Jalalabad, Afghanistan. Within all of this violence the EU continues to tell Afghans they are safe in these cities and are continuing to deport #Jalalabad #AFG pic.twitter.com/CiNc4wORlU