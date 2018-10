Carnage dans une école: au moins 18 morts

Le bilan de l'attentat mercredi dans un lycée professionnel de Kertch, en Crimée, s'est alourdi à 18 morts, a annoncé à la télévision Sergueï Aksionov, le Premier ministre de Crimée. Il y a une cinquantaine de blessés, selon les autorités.

BREAKING: At least 10 dead, 50 injured after gas #explosion in #Crimea's #Kerch college - EMERCOM pic.twitter.com/dgYZX8VaLR