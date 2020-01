Attentat de Benghazi: un Libyen condamné

Un Libyen, capturé en Libye puis amené aux États-Unis en 2017 pour y être jugé, a été condamné jeudi à 19 années de prison pour son rôle dans l'attaque d'un complexe diplomatique américain et d'une annexe de la CIA à Benghazi en 2012.

Cette attaque qui avait choqué les États-Unis, le 11 septembre 2012, avait causé la mort de l'ambassadeur américain John Christopher Stevens, d'un fonctionnaire du département d'État et de deux membres de la CIA. La peine de Moustafa al-Imam, 47 ans, qui avait été reconnu coupable de terrorisme en juin 2019 après un procès de six semaines, a été prononcée par un tribunal de Washington.

Moustafa al-Imam «a joué un rôle important» dans cette attaque, a déclaré dans un communiqué la procureure Jessie Liu. «Cette peine est un rappel que la sécurité des Américains - chez eux ou à l'étranger, civils ou non - sera toujours notre priorité», a-t-elle ajouté. «Si vous commettez un acte terroriste, nous vous trouverons et rendrons justice».

«Un message fort»

«La peine prononcée contre Al-Imam aujourd'hui envoie un message fort à ceux qui tenteraient de commettre un crime aussi vil», a abondé le secrétaire d'État Mike Pompeo, cité dans un communiqué.

Today, justice was served for the brave Americans who lost their lives in the terrorist attacks in #Benghazi. We continue to mourn the losses of Ambassador Chris Stevens, Glen Doherty, Sean Smith, and Tyrone Woods. @StateDept continues its important work around the world.