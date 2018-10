Attentat de Trèbes: six personnes arrêtées

Six personnes ont été interpellées et placées en garde à vue mardi dans le cadre de l'information judiciaire ouverte après les attentats de Carcassonne et Trèbes (Aude) le 22 mars 2018, a-t-on appris de source judiciaire.

Radouane Lakdim, né au Maroc en avril 1992 et naturalisé français en 2004, connu de la justice pour des faits de droit commun, avait tué ce jour-là quatre personnes et en avait blessé 15 autres à Carcassonne et dans un supermarché de Trèbes avant d'être lui-même abattu par les forces de l'ordre. Parmi les victimes du supermarché figurait le lieutenant-colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame, 44 ans, qui avait pris la place d'une femme otage.

L'assaillant était fiché «S» depuis 2014 et inscrit depuis novembre 2015 au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT) en raison de ses liens supposés avec la mouvance salafiste locale. Ses attaques avaient été revendiquées par l'organisation Etat islamique.

Selon une source proche du dossier, les personnes placées en garde à vue mardi appartiennent à l'environnent familial et amical susceptible soit d'avoir influencé Radouane Lakdim ou d'avoir été au courant de ses projets. (ats/nxp)