Attentat suicide à Kaboul, l'EI revendique

Najib Danish, porte-parole du ministère de l'Intérieur, a indiqué à l'AFP que six civils qui se trouvaient dans une voiture avaient été tués par l'explosion et trois autres blessées. «Nous ne connaissons toujours pas la cible de l'attaque, mais elle a eu lieu sur la route principale.» Le groupe Etat islamique a revendiqué l'attaque via son agence de propagande Amaq.

Secteur bouclé

Selon un journaliste de l'AFP sur place, l'attaque s'est déroulée près de l'entrée principale d'un complexe du NDS. Les forces de sécurité ont bouclé la principale route menant au bâtiment.

«Les premières informations que nous avons sont qu'il y a eu une explosion près d'un QG des renseignements dans le quartier de Shash Darak à Kaboul», avait déclaré auparavant à l'AFP Nasrat Rahimi, porte-parole du vice-ministre de l'Intérieur.

UPDATE: Suicide attacker on foot blows himself up near a compound belonging to the Afghan intelligence agency in #Kabul killing six civilians - AFP pic.twitter.com/BUSOFmvq07