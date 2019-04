Attentats au Sri Lanka: plusieurs victimes suisses

Deux citoyens suisses, dont un double national, ont perdu la vie dans la vague d'attentats de dimanche au Sri Lanka, a indiqué le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Un troisième membre de la famille, double nationale étrangère, a également été tué.

Le DFAE est en contact avec les proches et leur assure un soutien dans le cadre de la protection consulaire, a-t-il ajouté dans une note envoyée lundi soir aux médias.

L'ambassade de Suisse à Colombo prête également assistance à une famille helvético-sri-lankaise domiciliée en Suisse, dont les parents sont décédés. Le couple est de nationalité sri-lankaise, précisent les services d'Ignazio Cassis.

Plus tôt dans la journée, «20 Minuten» révélait en outre qu'un couple bernois d'origine srilankaise et qui passait des vacances là-bas avait été tué. Les deux époux avaient 60 et 55 ans et tenaient un kiosque dans le quartier Lorraine, en ville de Berne.

Trente et une victimes étrangères

Par ailleurs, 31 étrangers ont été tués dans les attentats, ont annoncé lundi les autorités locales. «Quatorze étrangers sont portés disparus actuellement et pourraient être parmi les victimes non identifiées» à la morgue, ont-elles ajouté.

Le ministère des Affaires étrangères sri-lankais a publié lundi un communiqué donnant un décompte par nationalité des victimes étrangères identifiées, mais sans préciser le sexe des victimes. L'Inde paie le tribut le plus lourd avec huit citoyens tués, suivie de la Grande-Bretagne avec six morts.

La Chine, l'Arabie saoudite et la Turquie comptent deux victimes chacune, contre une pour la France, le Bangladesh, le Japon, les Pays-Bas, l'Espagne et le Portugal. Deux victimes supplémentaires avaient la double nationalité américano-britannique et deux autres des passeports australiens et sri-lankais, selon cette liste. Par ailleurs, 17 ressortissants étrangers sont encore hospitalisés à Colombo, précise la diplomatie sri-lankaise.

Au total, plus de 290 personnes ont péri et 500 ont été blessées dans cette vague d'attaques coordonnées qui a visé des hôtels de luxe et des églises, selon le dernier bilan officiel en date. (afp/nxp)