Au Brésil, une attaque au couteau durcit la campagne présidentielle

Les Brésiliens sont sous le choc après l’attentat jeudi contre le candidat d’extrême droite Jair Bolsonaro. Les images d’un politicien souriant porté par ses sympathisants au milieu d’une foule avant de s’écrouler ont été vues des millions de fois depuis jeudi soir. Bolsonaro doit interrompre sa campagne au moins pendant deux semaines alors qu’il est en tête des intentions de vote avec 22% des voix, selon le dernier sondage. Cet attentat rend l’élection présidentielle toujours plus incertaine, alors qu’elle était déjà considérée comme la plus aléatoire depuis le retour de la démocratie, en 1985.

Selon les différents scénarios étudiés par les instituts de sondage, le candidat d’extrême droite perdait au second tour contre n’importe lequel de ses opposants. L’attentat pourrait changer quelque peu la donne: une vague de sympathie est dès à présent envisagée par les analystes. Une vague que relativise cependant le politologue à l’Université d’État de Rio de Janeiro Mauricio Santoro: «Je ne crois pas que cet attentat augmente le vote pour Jair Bolsonaro. Une grande partie de l’électorat rejette complètement ses idées et sa personne. Les gens sont choqués par la violence, mais beaucoup considèrent qu’il est partie prenante du problème.»

Risque de violences

Jair Bolsonaro est en effet vu comme celui qui incite le plus à la violence, que ce soit par ses propositions (permettre le port d’armes) comme ses provocations. La semaine dernière, il avait d’ailleurs parlé de «mitrailler les militants du PT (Parti des travailleurs)» lors d’un meeting dans l’État du Pará (nord du pays). Il avait alors utilisé le trépied de caméra d’un journaliste pour mimer le geste de mitrailler. Il dit régulièrement qu’«un bon bandit est un bandit mort» ou encore qu’il comprend la violence contre les homosexuels, alors que le Brésil est un des pays les plus meurtriers pour la population LGBT.

«Ce qui est certain, c’est que cet attentat va radicaliser ses soutiens, et il existe un risque réel de violence entre eux et les sympathisants de gauche», estime encore le politologue. Tandis que la candidate écologiste Marina Silva appelait au calme jeudi soir, le président du Parti social-libéral (PSL, extrême droite), Gustavo Bebianno, a au contraire déclaré: «Maintenant, c’est la guerre!» Le PSL rend la gauche responsable de cette attaque, quand bien même elle serait l’œuvre d’un déséquilibré qui a dit à la police «avoir agi sous l’ordre de Dieu».

Une étude de la Fondation Getulio Vargas réalisée jeudi soir sur la réaction des Brésiliens exprimée sur les réseaux sociaux montre que 17% des personnes pensent que la gauche est responsable de ce coup de poignard et 15% estiment que Bolsonaro a sa part de responsabilité dans cet attentat. Enfin, 43% des personnes doutent de la véracité de cette attaque, confirmant une fois encore le poids des «fake news» dans cette campagne.

Cette tragédie montre que le pays connaît une violence et une polarisation hors du commun depuis la destitution controversée de l’ancienne présidente Dilma Rousseff en 2016. Même si le Brésil est un pays très violent, il n’est pas coutumier comme le Mexique ou la Colombie d’une violence politique. Mais cette campagne fait exception avec plusieurs événements inédits. D’abord l’assassinat d’une conseillère municipale en février, puis des tirs sur la caravane de l’ancien président Lula. Depuis, la violence n’est allée que crescendo. (24 heures)