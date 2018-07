Au Japon, 7 ex-membres de la secte Aum pendus

L'ex-gourou de la secte Aum, Shoko Asahara, et 6 autres ex-membres de cette sombre organisation japonaise, tous condamnés à mort pour leur responsabilité dans l'attaque au gaz sarin dans le métro de Tokyo en mars 1995, ont été exécutés vendredi matin, a annoncé le gouvernement.

La ministre de la Justice, Yoko Kamikawa, a confirmé lors d'une conférence de presse la pendaison de Shoko Asahara (de son vrai nom Chizuo Matsumoto), le fondateur et gourou du groupe, et de ses disciples Tomomasa Nakagawa, Tomomitsu Niimi, Kiyohide Hayakawa, Yoshihiro Inoue, Seiichi Endo and Masami Tsuchiya.

YouTube: documentaire de la BBC sur l'attaque au gaz Sarin

Le gourou Asahara a «perpétré des crimes durant des années», a insisté la ministre et les six autres «ont joué un rôle majeur dans de nombreux délits en suivant les ordres d'Asahara». Mme Kamikawa dit avoir pris «après une prudente réflexion la décision de signer l'ordre d'exécution» de ces sept condamnés, estimant que «des actes d'une telle gravité, sans précédent au Japon, ne doivent plus jamais se produire».

29 morts au total

C'est la première fois qu'est annoncée l'exécution d'ex-membres de la secte Aum Vérité Suprême. La probabilité qu'ils soient pendus rapidement s'était renforcée ces derniers temps avec le déplacement de plusieurs d'entre eux. Six autres fidèles condamnés à la même peine capitale demeurent en attente.

Shoko Asahara avait vu sa sentence de peine capitale confirmée en 2006 et attendait depuis dans les couloirs de la mort à l'instar de 12 complices impliqués dans cet attentat au sarin qui avait tué 13 personnes et causé des maux divers, parfois irréversibles, à 6300 autres. Aum est tenue au total responsable du décès de 29 personnes et de 6500 blessés. Quelque 190 autres membres de la secte avaient également été condamnés à diverses sentences dans cet attentat, le pire qu'ait connu le Japon.

Le 20 mars 1995, selon un procédé très réfléchi, plusieurs membres de l'organisation occulte Aum Vérité suprême, créée par Shoko Asahara, répandaient du gaz sarin dans des rames de métro convergeant vers le coeur administratif de la capitale. Ils avaient déposé des sacs en plastique emplis de gaz sarin dans cinq rames du métro de Tokyo. Percés par des pointes de parapluie, les sacs ont libéré le poison.

23 ans d'attente

Nul ne comprit immédiatement ce qui se passait à cette heure matinale, en pleine période de pointe, alors que de nombreux passagers sortaient suffoquant, sans plus rien voir, de diverses bouches de métro des lignes visées.

Quelque temps auparavant, lors d'une sorte de répétition des effets de ce gaz, sept personnes avaient été tuées dans la ville centrale de Matsumoto, dans le centre du pays, et 600 autres avaient souffert de maux divers, parfois définitifs.

En décembre 1999, la secte Aum a reconnu pour la première fois officiellement sa responsabilité dans l'attentat contre le métro de Tokyo et celui de Matsumoto. Elle a alors présenté ses excuses. La première peine capitale pour l'attentat de 1995 a été prononcée en septembre 1999.

Vendredi, des membres des familles des victimes ont réagi: «Il a fallu 23 ans depuis l'attentat pour que cette sanction soit exécutée, malheureusement, les parents de mon mari, tué dans l'attentat, sont décédés avant», a déploré pour la chaîne publique NHK Shizue Takahashi, l'épouse d'un employé de gare mort dans l'attentat et présidente d'une association de victimes.

La loi japonaise précise que les condamnés à la peine capitale doivent être exécutés dans les six mois suivant la confirmation de leur sentence, mais dans la pratique ils restent souvent des années dans les couloirs de la mort.

Sous le régime nazi

La secte était parvenue à fabriquer dans un laboratoire d'importantes quantités de gaz sarin, un produit mortel créé par des scientifiques sous le régime nazi en Allemagne à la fin des années 1930.

Avant l'attentat du métro de Tokyo, qui a profondément choqué le pays et y a laissé des séquelles, le Japon avait regardé avec une fascination mêlée d'angoisse germer et grandir Aum dans les années 1980 et 1990. La secte attira jusqu'à 10'000 fidèles.

Le chef mystique Asahara allait alors d'émissions de télévision en podiums de campagne électorale pour capter l'attention des citoyens, parmi lesquels de jeunes scientifiques de haut vol, des médecins, des avocats et autres individus appartenant à l'élite. (afp/nxp)