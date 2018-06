Au Québec, Donald Trump sera seul contre tous au sommet du G7

Donald Trump est un président agacé. Selon son entourage cité jeudi sous le couvert de l’anonymat par le «Washington Post», le président des États-Unis arrive à contrecœur ce vendredi au sommet du G7 au Québec. Il craint que cette réunion des 7 grandes puissances industrielles ne soit une perte de temps avant sa rencontre prévue avec le dictateur nord-coréen Kim Jong-un à Singapour le 12 juin.

Il risque en outre de se retrouver dans la peau du président esseulé face à des alliés sceptiques et agacés par les taxes de 25% sur les importations d’acier et de 10% sur celles d’aluminium qu’il a imposées.

«Il y a des désaccords», a admis mercredi Larry Kudlow, le conseiller économique de la Maison-Blanche, à l’occasion d’une conférence de presse. «Il ne bat pas en retraite et il va leur parler», a poursuivi Larry Kudlow en faisant référence aux intentions de Donald Trump vis-à-vis des dirigeants du G7, à savoir la France, la Grande-Bretagne, l’Allemagne, l’Italie, le Canada et le Japon.

Dispute de famille

La Maison-Blanche relativise les tensions avec ses partenaires, affirmant qu’il y «a toujours des tensions sur quelque chose». Et le conseiller économique de Donald Trump a comparé la discorde sur la politique commerciale du président à une «dispute de famille». «Ne blâmez pas Trump», a-t-il lancé. «Trump essaie de réparer un système qui est cassé. (…) L’Organisation mondiale du commerce est devenue totalement inefficace. Les rares fois où elle prend des décisions, les pays importants ne s’y plient pas.»

La veille de cette conférence de presse, Larry Kudlow avait annoncé que les États-Unis tenteraient de renégocier l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) séparément avec le Canada et le Mexique.

Incapacité à conclure

Cette décision a été prise en raison de l’incapacité de Washington à conclure rapidement des négociations tripartites avec ses voisins. Et les relations se sont nettement tendues la semaine dernière, lorsque l’administration Trump a annoncé ses taxes sur l’acier et l’aluminium en provenance du Canada, du Mexique et de l’Union européenne (UE).

Le Canada et le Mexique ont immédiatement annoncé des mesures de rétorsion et l’UE a promis qu’elle ferait la même chose le mois prochain.

Au Québec, Donald Trump doit avoir des entretiens bilatéraux avec Justin Trudeau, le premier ministre canadien, et le président français Emmanuel Macron. Les deux hommes se sont rencontrés jeudi à Ottawa pour coordonner leur approche face à Donald Trump. À l’issue de cette rencontre, Emmanuel Macron a rappelé qu’«on ne peut faire une guerre commerciale avec des alliés».

À Washington, Donald Trump n’a toutefois pas donné l’impression de vouloir faire un pas en direction de ses partenaires: «Prêt à aller au G7 au Canada pour me battre pour notre pays en matière de commerce (nous avons conclu les pires traités commerciaux)», a-t-il martelé jeudi matin sur Twitter. (24 heures)