Plus de 250 morts dans un crash aérien

Un avion de l'armée algérienne s'est écrasé mercredi peu après son décollage de la base aérienne de Boufarik, à une trentaine de km au sud d'Alger, faisant 257 morts, majoritairement des militaires.

Un photographe de l'AFP sur place pouvait voir l'épave calcinée et noircie de l'appareil dans une zone inhabitée, un champ situé à une centaine de mètres des murs d'enceinte de la base aérienne.

Les flammes qui ont ravagé la quasi-totalité de l'avion sont désormais éteintes, a-t-il constaté. Des dizaines de camions de pompiers et des centaines d'ambulances étaient visibles sur les lieux, bouclés par les forces de sécurité qui empêchaient journalistes et badauds de s'approcher.

Video shows thick smoke rising from scene of Algerian military plane crash as emergency services arrive at the site. At least 100 people were killed, officials say. https://t.co/2ruQg5bPk1 pic.twitter.com/V2OFy5SoZE