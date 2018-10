Au moins 12 morts dans un séisme de magnitude 5,9

Au moins douze personnes ont été tuées et 188 blessées dans le nord-ouest d'Haïti, secoué samedi soir par un séisme d'une magnitude de 5,9 qui a créé la panique dans l'île, ont annoncé les autorités.

Selon le ministère de l'Intérieur, huit personnes sont mortes dans la ville côtière de Port-de-Paix --capitale du département du Nord-Ouest--, trois à Gros-Morne qui se trouve à une cinquantaine de kilomètres au sud-est de cette localité et une à Saint-Louis-du-Nord.

Le précédent bilan officiel faisait état de onze morts et 135 blessés. Le président Jovenel Moïse --qui avait exhorté après la secousse la population «à garder son calme»-- s'est rendu dimanche matin à Port-de-Paix et à Gros-Morne. «Je suis sur place, dans les zones touchées par le séisme, afin d'apporter de l'aide à la population», a-t-il tweeté.

«Garder son calme»

Le Premier ministre Jean-Henry Céant «est également sur les lieux pour superviser les équipes de secours et coordonner leurs actions», a-t-il ajouté. Le chef du gouvernement avait annoncé dès samedi soir la mise en place d'une cellule de crise, incluant plusieurs ministères, «afin de coordonner l'ensemble des réponses d'urgence à apporter».

L'épicentre de la secousse d'une magnitude de 5,9 a été enregistré à 19 kilomètres au nord-ouest de Port-de-Paix à 20H10 (00H10 GMT dimanche), a annoncé l'institut géologique américain USGS. Plusieurs légères répliques ont ensuite été ressenties dans le nord-ouest.

La ville de Chansolme (nord-ouest) et la petite île de la Tortue ont aussi été affectées. «Dans mon quartier, personne n'est mort mais un enfant a été gravement blessé parce qu'un pan de mur lui est tombé dessus», témoigne auprès de l'AFP Rosette Jérome, une habitante de Gros-Morne, observant les opérations de déblaiement d'un centre communautaire dont le gardien a été tué.

«Toutes nos affaires qui étaient dans l'auditorium ont été écrasées sous les décombres, on n'a plus rien pour vivre. Beaucoup parmi nous ont des petits emprunts à la banque: aujourd'hui on se demande comment on va pouvoir faire pour relancer nos commerces», explique cette femme de 49 ans. Tout n'est pas perdu pour tout le monde: une quinzaine d'hommes creusaient les décombres pour récupérer les tiges de métal qui se trouvaient dans les murs, afin de les revendre.

Jusqu'à Port-au-Prince

Les blessés sont «soignés dans les hôpitaux du département», a indiqué la protection civile haïtienne. «Ailleurs, des cas de blessés, pour la plupart légers, ont été également enregistrés à la suite de mouvements de panique causés par la secousse» qui «a été ressentie à travers tous les départements du pays», a-t-elle ajouté.

Le commissariat de police de Port-de-Paix notamment a subi des dégâts, selon une photo publiée sur son compte Twitter par la Police Nationale d'Haïti. Région la plus pauvre du pays, le nord-ouest compte beaucoup de zones enclavées faute de routes en bon état. Il faut en temps normal environ six heures pour parcourir les quelque 300 kilomètres de route séparant la capitale Port-au-Prince de Port-de-Paix.

Le ministère de la Communication a fait savoir sur Twitter à la mi-journée dimanche que des convois de kits alimentaires et d'eau potable étaient en route vers le département du Grand-Nord, en particulier Port-de-Paix et Grand-Morne. La secousse de plusieurs secondes a été ressentie jusqu'à Port-au-Prince, suscitant l'émotion auprès des habitants qui restent traumatisés par le séisme qui a ravagé la ville et ses environs en 2010.

Le 12 janvier 2010, un tremblement de terre d'une magnitude de 7 sur l'échelle de Richter a causé la mort de plus de 200.000 personnes, et en a blessé plus de 300.000 autres. Plus d'un million et demi de personnes se sont retrouvées à la rue à la suite de cette catastrophe dont les dégâts ont été évalués à 120% du PIB national.

Les structures et l'organisation de l'Etat haïtien ont beaucoup souffert de la catastrophe. De très nombreux bâtiments avaient été détruits, dont le Palais national et la cathédrale Notre-Dame de Port-au-Prince. (afp/nxp)