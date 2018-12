Au moins 222 personnes meurent dans un tsunami en Indonésie

Un tsunami a frappé samedi soir vers 21 h 30 (15 h 30 en Suisse) les côtes situées près du détroit de la Sonde, qui sépare les îles indonésiennes de Java et de Sumatra. Au moins 222 personnes sont mortes, plus de 840 ont été blessées et 28 sont portées disparues, selon un bilan communiqué dimanche par les autorités. Le vice-président indonésien, Jusuf Kalla, a prévenu que ce bilan «risque de s’alourdir». Les autorités n’ont pas encore d’informations sur certaines localités touchées, précise Reuters. De son côté, le Département fédéral des affaires étrangères assurait, dimanche, qu’il n’y avait aucune victime suisse.

La déferlante est due à un glissement de terrain sous-marin, lié à l’irruption, à 21 h, du volcan insulaire Anak Krakatoa, situé entre les deux îles (voir ci-contre). Elle a été exacerbée par l’amplitude des marées, anormalement élevée en raison de la pleine lune, et est survenue presque sans laisser le temps d’alerter les populations. Asep Pergangkat, qui a fui la plage de Carita samedi soir avec sa famille, affirme que «tous ceux qui sont en sécurité ont couru vers la forêt».

Des images de télévisions locales montrent des routes bloquées par des débris de bâtiments, des voitures encastrées dans des toits de maisons, des arbres déracinés, des poteaux électriques à terre. Dimanche soir, les secouristes recherchaient encore des survivants dans les décombres. «Les communautés des petites îles du détroit de la Sonde pourraient être les plus touchées par le tsunami», d’après l’ONG Oxfam, qui se mobilise pour apporter de l’aide.

Quelque 620 maisons et hôtels et plus de 300 bateaux ont été «fortement endommagés» par le passage du tsunami, selon le «Jakarta Post», qui précise que toutes les victimes sont indonésiennes.

Les autorités ont prévenu les habitants et les touristes des régions riveraines du détroit de la Sonde de ne pas s’approcher des plages et que l’alerte forte marée restait en vigueur jusqu’à mardi. Une nouvelle éruption n’est pas exclue, selon CNN.

Scène de concert emportée

Le tsunami a notamment emporté une scène montée sur la plage de Tanjung Lesung, sur laquelle se produisait le groupe pop Seventeen devant 200 personnes. Le concert était donné pour la fête de fin d’année d’une entreprise locale et des familles y assistaient, rapporte CNN. Filmée depuis le public, une vidéo spectaculaire a été diffusée par le chanteur sur internet. Quatre membres du groupe ont péri, un autre est porté disparu et de nombreux spectateurs ont été emportés par la vague, selon des témoins cités par l’agence Antara News.

Des habitants des zones côtières ont raconté n’avoir perçu aucun signe précurseur de la catastrophe – comme un reflux de la mer ou un séisme – avant que les vagues de 2 à 3 mètres de haut ne se mettent soudain à déferler.

Les autorités indonésiennes avaient dans un premier temps déclaré que la vague n’était pas un tsunami mais une simple marée montante et avaient appelé la population à ne pas paniquer. «C’était une erreur, nous sommes désolés», a écrit sur Twitter M. Nugroho, porte-parole de l’agence nationale de gestion des catastrophes. Les tsunamis déclenchés par les éruptions volcaniques, qui provoquent un déplacement d’eau, sont relativement rares, selon le Centre d’information international sur les tsunamis. À la différence des vagues consécutives à des séismes, les autorités n’ont pas le temps de prévenir les gens.

Le 26 décembre 2004, un séisme de magnitude 9,5 a provoqué un tsunami géant qui a tué 226 000 personnes le long des côtes de l’océan Indien, dont plus de 126 000 en Indonésie. (24 heures)