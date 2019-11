Au moins 27 manifestants tués dans le sud

Le sud de l'Irak était à feu et à sang jeudi avec la mort de 27 manifestants dans la répression des forces de l'ordre. Des protestataires ont également attaqué des bâtiments officiels dont le consulat d'Iran dans la ville sainte chiite de Najaf.

Pour tenter de contenir la spirale de violence, les autorités ont limogé un général qu'elles avaient initialement dépêché pour «rétablir l'ordre» dans le sud de l'Irak, secoué depuis le 1er octobre par un mouvement de contestation inédit depuis des décennies.

Avec l'incendie du consulat iranien, le mouvement qui conspue depuis deux mois le pouvoir à Bagdad et son parrain iranien a franchi un palier, après des violences qui ont fait plus de 380 morts et plus de 15'000 blessés, selon un bilan de sources médicales et policières compilé par l'AFP.

Reports suggest that the situation in #Nasiriyah, #Iraq is escalating rapidly. Just recently, the headquarters of the Rapid Reaction Forces in the city was stormed and set on fire. There have also been several attacks on police stations, public buildings and shops. pic.twitter.com/zhyFIkXsbY