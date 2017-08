Au moins 320 morts dans des inondations

Au moins 320 personnes ont été tuées lundi dans des inondations, des éboulements et des coulées de boue qui ont fait suite à de fortes précipitations dans la capitale de la Sierra Leone Freetown, indique la Croix Rouge.

Ppl in #SierraLeone pls stay safe. I'm seeing a lot of flooding pics on SM and it's scary to drive out there. If u're out already be careful pic.twitter.com/Domp24AB3I — Salwa Campbell (@supckie) 14 août 2017

«Au moins» 180 corps sont arrivés à la morgue de l'hôpital Connaught de Freetown, qui manquait de place pour tous les recevoir, a indiqué à l'AFP un employé de la morgue, Mohamed Sinneh. La Croix-Rouge locale avait auparavant fait état d'un premier bilan de 18 tués.

Un journaliste de l'AFP présent sur les lieux de la catastrophe a vu des corps de victimes emportés par des habitants et des maisons submergées par des coulées de boue dans deux quartiers de la ville, où des rues ont été envahies par des rivières en crue.

Hundreds of people may have died in a mudslide in Sierra Leone, the vice-president says https://t.co/wHxFX4DAR3 — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 14 août 2017

Des images diffusées par des médias locaux montrent des habitants traversant des rues avec de l'eau jusqu'à la taille et des corps étendus dans une arrière-cour recouverte de boue. Une partie de la colline surplombant le quartier de Regent s'est effondrée sur des habitations, selon les mêmes sources.

Inondations: une menace récurrente

Les inondations constituent un danger récurrent en Sierra Leone, où des habitations précaires sont régulièrement emportées par des pluies torrentielles. En 2015, des inondations avaient fait 10 morts et des milliers de sans-abris à Freetown.

Il pleut six mois par an à Freetown, ville surpeuplée d'environ 1,2 million d'habitants. En septembre 2015, des inondations avaient fait 10 morts et quelque 9.000 sans-abris dans la capitale de ce pays anglophone d'Afrique de l'Ouest.

Le ministre de la Santé avait à l'époque mis en garde contre les risques accrus de maladie, comme le choléra, en raison des inondations.

Avec la Guinée et le Liberia, la Sierra Leone fait partie des pays d'Afrique de l'Ouest qui ont été les plus affectés par une épidémie d'Ebola (2013/ 2016) qui a fait plus de 11'300 morts et contaminé près de 29'000 personnes. (afp/nxp)