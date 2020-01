Au moins 36 civils tués à la machette à Béni

Au moins 36 civils ont été tués à la machette dans la nuit de mardi à mercredi près de Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo, nouveau massacre après quelques semaines d'accalmie.

Paysans achevés à l'arme blanche, le soir en brousse de retour des champs ou au village à la nuit tombée: le mode opératoire porte la signature du redoutable groupe armé des ADF, d'après les autorités et les survivants.

La tuerie a commencé mardi soir à Manzingi, au nord-ouest de la cité d'Oicha. «Les ennemis sont entrés à 19H00. Ils ont trouvé les gens en train de manger et ils les ont bloqués. Certains ont pu s'échapper et les autres ont été décapités», témoigne Kambale Kapisi, 32 ans, auprès de l'AFP.

Blessé à la tête, son frère est l'un des deux survivants opérés à l'hôpital d'Oicha. «Le malade a plusieurs plaies par machette. Il y a des plaies qui atteignent même l'os», témoigne le Dr Andre Makasani. «Ce sont des types de blessures que nous avons déjà eues plusieurs fois ici, à chaque fois qu'il y a carnage aux alentours de la cité d'Oicha», ajoute le médecin.

Massacres toute la nuit

Les massacres ont duré toute la nuit, d'après l'ONG des droits de l'homme Cepadho. «Parmi ces victimes, certaines femmes auraient été violées par les bourreaux avant d'être tuées», dénonce dans un communiqué le député provincial Jean-Paul Paluku. «Les bourreaux ont introduit des sticks (ndlr: bâtons) d'arbres dans leurs organes génitaux», s'indigne-t-il. «Du jamais vu», conclut l'élu local pour qui «cette nouvelle méthode d'opérer» marque une volonté «d'humiliation de la communauté».

Le bilan de 36 morts est établi par la société civile, qui ramasse et enterre les corps, et l'administrateur du territoire, qui supervise la police. «Il y a au moins 30 morts dans le village de Manzingi Mabundu. Attaque attribuée aux ADF», indique également une source de la Mission des Nations unies au Congo (Monusco).

Au total, les Forces démocratiques alliées (ADF) sont accusées d'avoir tué près de 300 personnes depuis début novembre, et plus d'un millier depuis octobre 2014 dans la région de Beni.

D'après les experts, les ADF se vengent depuis novembre sur les civils de l'offensive lancée par l'armée congolaise contre leurs bases dans la forêt et la jungle autour de Beni. L'armée s'est félicitée d'avoir repris le QG des ADF et d'avoir tué cinq de leurs six chefs.

Rassurante, l'armée avait invité la population à reprendre des travaux dans les champs repris aux ADF. Le génie militaire s'est engagé à réhabiliter une route qui conduit vers la frontière ougandaise. Une seule attaque attribuée aux ADF avait été enregistrée en janvier. Elle avait fait six morts.

Laissée pour morte

«Je suis tombée par terre et j'ai senti un coup de machette dans le cou. Ils m'ont abandonnée en croyant que j'étais morte», témoigne une survivante de cette attaque, survenue la semaine dernière, Adèle Kavira Kighoma, 21 ans, à l'hôpital d'Oicha.

L'attaque de mardi soir a eu lieu à l'ouest de la Route nationale 4 Beni-Oicha-Eringeti. Or les ADF opèrent généralement à l'est de cet axe, vers la frontière ougandaise. «La présence de l'ennemi à l'ouest (ndlr: de la RN4) est bien documentée mais curieusement il n'y a pas d'opérations militaires qui soient organisées dans cette zone-là», analyse un responsable de la société civile, Janvier Kasereka. «L'ennemi en errance (...) se reconstitue à l'ouest», ajoute-t-il, cité par le site d'information actualité.cd. Un pasteur a été tué dans la nuit de mardi à mercredi à Eringeti dans une autre attaque, selon des sources locales.

À l'origine, les ADF sont des rebelles musulmans ougandais qui se sont installés dans l'est de l'actuelle RDC en 1995. Ils ne lancent cependant plus d'attaques contre les frontières de l'Ouganda voisin depuis des années.

Les ADF «possèdent les caractéristiques à la fois d'un groupe armé et d'une organisation criminelle, et semblent suivre une idéologie islamiste extrême», selon un rapport remis la semaine dernière au Conseil de sécurité des Nations unies. Il n'y a pas assez d'éléments de renseignements pour prouver «des liens avec des groupes extrémistes islamiques internationaux», ajoute le rapport. Il souligne que «les ADF entretiennent des liens étroits avec la population locale et font partie intégrante de l'économie illicite dans la région de Beni». (afp/nxp)