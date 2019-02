Au moins 60 mineurs présumés morts

De 60 à 70 mineurs sont présumés morts au fond de puits de mines d'or désaffectés du centre du Zimbabwe inondés à la suite d'orages, selon un nouveau bilan du gouvernement qui a lancé vendredi un appel aux dons pour financer les secours.

«On estime entre 60 et 70 le nombre de mineurs illégaux qui sont bloqués», a déclaré dans un communiqué le ministre en charge des Affaires locales, July Moyo. Le précédent bilan faisait état de 23 mineurs présumés morts. «Actuellement, des efforts désespérés sont en cours pour pomper l'eau des puits inondés afin de pouvoir récupérer les victimes», a ajouté July Moyo.

Le ministre a fait appel à la générosité du public pour financer le pompage de l'eau, «nourrir les équipes sur le terrain et les familles en deuil, le transport et les obsèques des victimes», qu'il a estimé à l'équivalent de 177'000 euros.

At least 60 feared dead in flood at disused Zimbabwe gold mines: govt



The southern African nation has been working to regulate thousands of people who illegally dig for gold everywhere, including on farms and abandoned mines, mostly under the cover of darkness.