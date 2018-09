Au moins 76 morts dans des inondations

D'importantes inondations en Corée du Nord ont fait au moins 76 morts, ainsi que 75 disparus, a annoncé jeudi la Croix-Rouge. De nombreux enfants font partie des disparus.

Des milliers de personnes sont actuellement sans abri après que des pluies torrentielles ont provoqué des inondations et des glissements de terrain, faisant s'écrouler plus de 800 bâtiments (maisons hôpitaux, écoles) dans les provinces de Hwanghae du Nord et du Sud (sud). Des bénévoles de la Croix-Rouge sont mobilisés pour retrouver des survivants.

«Des milliers de personnes ont perdu leur maison et ont un besoin urgent de services de santé, d'abris, de nourriture, d'eau potable et d'installations sanitaires», a affirmé John Fleming, membre de la branche nord-coréenne de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge.

«Avec la saison froide qui arrive, nous nous inquiétons des conséquences de ce désastre sur l'augmentation des risques de problèmes de santé et d'insécurité alimentaire dans certaines communautés», a-t-il ajouté.

Ce pays pauvre est particulièrement vulnérable aux catastrophes naturelles. Plus de 130 personnes avaient péri dans la province de Hamgyong Nord (nord-est) en 2016 dans des inondations qui avaient détruit de nombreux bâtiments et laissé des centaines de milliers de personnes sans abri et sans nourriture. (ats/nxp)