Au procès Weinstein, une des accusatrices vacille

Le témoignage d'une des deux accusatrices principales du procès d'Harvey Weinstein est ressorti affaibli lundi du contre-interrogatoire auquel l'a soumise la défense. Cette dernière a produit plusieurs messages postérieurs aux agressions présumées, à la tonalité troublante.

Connue pour sa férocité, l'avocate Donna Rotunno a soumis Jessica Mann à un tir de barrage, alimenté par des dizaines de courriers électroniques écrits par l'aspirante actrice après le premier viol dont elle assure avoir été victime, en mars 2013, à New York. Harvey Weinstein, 67 ans, nie les accusations portées contre lui et assure que ces relations étaient toutes consenties.

During her testimony Friday, Jessica Mann made the bombshell claim that Harvey Weinstein doesn’t have testicles and appeared to have a vagina, saying she thought he was “intersex” the first time she saw him naked https://t.co/FWtkPt8G1s