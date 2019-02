Aucun problème physique pour Trump

Le bulletin de santé de Donald Trump, 72 ans, est excellent, selon le médecin de la Maison-Blanche. Le président américain ne boit pas d'alcool et ne fume pas, mais il est un gros consommateur de Coca Cola Light et un amateur revendiqué de fast food.

"Je suis heureux d'annoncer que le président des Etats-Unis est en très bonne santé et je m'attends à ce qu'il le reste pour toute la durée de sa présidence et au-delà", a indiqué vendredi le docteur Sean Conley à l'issue d'une visite médicale de près de quatre heures.

Trump is in "very good health and I anticipate he will remain so for the duration of his Presidency, and beyond," doctor Sean Conley says in a preliminary memo released by the White House. pic.twitter.com/urtA0jqnHn