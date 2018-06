Aucun rôle-clé prévu pour Dennis Rodman

Etats-Unis Le président US a confirmé la tenue du sommet du 12 juin avec le leader nord-coréen, à l'issue de sa rencontre avec le général Kim Yong Chol. Plus...

Diplomatie En préparation du sommet entre Kim et Trump, ce dernier va se voir remettre vendredi une lettre du dirigeant nord-coréen. Plus...

Sommet Trump/Kim Le général Kim Yong Chol et Mike Pompeo se rencontrent à New York en vue du sommet entre Kim Jong-un et Donald Trump. Plus...