«Aux abois, MBS tente avant tout de rassurer les investisseurs étrangers»

Vendredi, la Cour suprême saoudienne annonçait sa décision «d’éliminer la flagellation des peines potentielles». Dimanche, c’était au tour de la peine capitale pour les mineurs d’être abolie par la plus haute instance judiciaire du pays. Les coups de fouet seront donc commués en jours de prison ou en amende et les exécutions devraient être remplacées par une condamnation maximale de 10 ans dans un centre de détention pour les jeunes de moins de 18 ans. Mais que se passe-t-il en Arabie saoudite? Un vent d’humanité soufflerait-il sur ce royaume ultraconservateur?

Se conformer aux normes internationales

Officiellement, la Cour suprême entend «se conformer aux normes internationales [qui prohibent] les châtiments corporels». Ces décisions, précisent les documents, interviennent dans le cadre «des réformes et avancées réalisées en matière de droits humains» sous la supervision du roi Salmane et du prince héritier Mohammed ben Salmane. Mais depuis 2017, l’ouverture économique et sociale promue par celui que l’on surnomme «MBS» s’accompagne d’une répression accrue contre les voix discordantes, au sein de la famille royale comme dans le milieu des intellectuels et militants. Et ces annonces interviennent au lendemain de vives critiques de la part d’ONG suite au décès du militant des droits de l’homme Abdallah al-Hamid. L’homme de 69 ans, mort dans sa cellule d’un AVC non soigné, purgeait une peine de 11 ans d'incarcération pour avoir «rompu l'allégeance» au roi saoudien, «incité au désordre» et cherché à déstabiliser la sécurité de l'État, selon Amnesty International.

Opération séduction

Pour Clarence Rodriguez, correspondante à Riyad pendant douze ans et auteure du livre «Arabie saoudite 3.0. – Paroles de la jeunesse saoudienne» (Éd. Érick Bonnier, octobre 2017), il ne fait aucun doute que «ces décisions font partie d’un plan de communication visant à rassurer les investisseurs étrangers». «Entre la chute du prix du baril de pétrole et la crise sanitaire du Covid-19, l’Arabie saoudite n’est pas au mieux de sa forme», explique la spécialiste. «Et l’annulation probable du Hajj, le grand pèlerinage annuel à La Mecque, pour cause de pandémie, va faire perdre des dizaines de milliards de dollars à ce pays pour qui le tourisme religieux est la deuxième source de revenus.»

«Ces multiples crises mettent à mal le projet «Vision 2030» si cher à MBS (ndlr: projet consistant à réduire la dépendance du royaume au pétrole et à l’ouvrir vers l’extérieur grâce à un projet de réformes sociales et économiques)», poursuit Clarence Rodriguez, qui estime que le prince héritier est aujourd’hui acculé. «Depuis qu’il a été mis en cause par la CIA dans l’assassinat du journaliste Jamal Khashoggi, il a fait appel à plusieurs grandes agences de communication, françaises entre autres. Les Saoudiens sont prêts à tout pour donner une image positive de leur pays. Et les réformes annoncées ce week-end font partie de cette stratégie.»

Si les autorités saoudiennes «voulaient vraiment faire un geste, ajoute-t-elle, ils libéreraient le blogueur Raif Badawi, condamné à 10 ans de réclusion et 1000 coups de fouet, dont 50 déjà reçus en 2015, et toutes les femmes qui croupissent en prison depuis bientôt deux ans, à l’image de la jeune Loujain Al-Hathloul, pour avoir milité en faveur de l’abolition du tutorat. Le cas échéant, on pourrait vraiment commencer à parler de changements et d’évolution.»