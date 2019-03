Avec sa loi sur la laïcité, le Québec irrite Trudeau

Le premier ministre canadien, Justin Trudeau, a laissé éclater sa colère lorsque, après plus d’une décennie de débats houleux, la province du Québec a annoncé, jeudi, sa décision de se doter d’une loi sur la laïcité. Le projet de loi 21, déposé par le gouvernement de centre droite dirigé par François Legault, veut mettre un frein au port de signes religieux par certains employés de l’État.

Une décision que Justin Trudeau, ardent défenseur des droits et libertés individuels, qualifie d’intolérable. Il va même jusqu’à évoquer une «légitimation de la discrimination». Dès l’annonce de Québec, il s’est d’ailleurs empressé de rappeler que la Belle Province faisait partie intégrante de fédération canadienne: «Le Canada est un pays laïque qui respecte profondément les libertés individuelles, y compris la liberté d’expression, de conscience et de religion. Le Québec l’est aussi.» Martelant au passage sa volonté de protéger avec vigueur la Charte canadienne des droits et libertés.

Pas de quoi convaincre François Legault, porté au pouvoir l’automne dernier, de revenir en arrière. Ce projet de loi sur la laïcité constituait l’une de ses promesses de campagne. Il s’y est tenu, avec le soutien d’une majorité de Québécois (74% des francophones contre 43% des anglophones).

Hijab, croix, turban sikh, kippa… Tous les signes religieux sont visés et les employés de l’État québécois en situation d’autorité ne pourront plus les porter. Quelle qu’en soit la taille et qu’il soit apparent ou non. Seule dérogation à la règle, les tatouages. Le projet de loi 21 impose également le visage découvert à tout individu qui donne ou reçoit un service de l’État. Sans possibilité d’accommodement.

Les premiers fonctionnaires visés sont les enseignants et directeurs d’école du secteur public. Le port de signes religieux sera également interdit aux agents de la paix. Si les juges sont épargnés, le gouvernement souhaite que le Conseil de la magistrature établisse des règles qui traduiront les exigences de la laïcité de l’État. Les présidents et vice-présidents de l’Assemblée nationale ainsi que le ministre de la Justice ne pourront plus afficher de signes religieux dans l’exercice de leurs fonctions.

Seul compromis accordé: les droits acquis pour les employés déjà en fonction. Si aucun congédiement n’est prévu, ils devront choisir entre expression de leur foi et carrière. Ceux qui opteront pour l’affichage de leur religion ne pourront ni être promus ni changer de poste. «La société québécoise a cheminé au cours des années, explique Simon Jolin-Barrette, ministre québécois de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion du Québec. On invite les gens qui portent un signe religieux à cheminer aussi dans leur parcours personnel.»

L’argument n’a convaincu ni les syndicats d’enseignants ni les associations religieuses. Certains ont déjà demandé le retrait du projet de loi 21, qui devrait être adopté d’ici au 15 juin. Du côté de la sphère politique québécoise, les partis d’opposition semblent, au moins partiellement, en accord avec le projet. Tous ont d’ailleurs voté à l’unanimité dans la foulée le retrait prochain du crucifix qui domine encore l’hémicycle.

À Ottawa, en revanche, si les partis d’opposition reconnaissent le droit du Québec de légiférer comme bon lui semble, tous ont émis des doutes sur la légitimité d’un projet de loi, qui aura selon eux pour effet de diviser la population.

(24 heures)