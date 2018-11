Avocat star arrêté pour violences domestiques

L'avocat star Michael Avenatti, qui défend notamment l'actrice pornographique Stormy Daniels dans son procès contre Donald Trump, a été arrêté mercredi par la police de Los Angeles (LAPD) pour des violences présumées sur une femme.

«Des détectives du LAPD ont arrêté Michael Avenatti pour des soupçons de violences domestiques. Il s'agit d'une enquête en cours et nous donnerons davantage de précisions en temps voulu», a tweeté la police de Los Angeles (LAPD), confirmant une information donnée par le site d'information people «TMZ». Le célèbre avocat a été placé en garde à vue mercredi après-midi et «sa caution fixée à 50'000 dollars», a précisé le LAPD.

