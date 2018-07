Bagdad érige une clôture à la frontière syrienne

L'Irak a commencé à ériger une clôture le long de la frontière avec la Syrie, pour prévenir l'infiltration de djihadistes dans cette région désertique, a affirmé dimanche le porte-parole des gardes-frontières. La frontière entre les deux pays est longue de 600 km.

Après avoir perdu en 2017 l'ensemble des centres urbains, notamment Mossoul, l'ancienne «capitale» de l'Etat islamique (EI) en Irak, les djihadistes de cette organisation sunnite extrémiste se meuvent dans le désert et continuent de perpétrer des attaques, aidés par la difficulté du terrain.

«Une distance d'un kilomètre sépare chaque mirador utilisé pour surveiller et repousser les attaques terroristes. Nous avons commencé de la zone de Qaïm en remontant vers le nord. Nous avons achevé dans une première étape 20 km», a précisé le porte-parole.

Djihadistes à cheval de la frontière

L'ouvrage a été complété «par une tranchée de 6 m de large et de 3 m de profondeur, à laquelle s'ajoutent des caméras thermiques et des drones pour surveiller la frontière et empêcher toute infiltration», a-t-il ajouté.

Les djihadistes de l'EI se trouvent des deux côtés de la frontière à cheval sur la Syrie et l'Irak. L'aviation irakienne a déjà mené des raids meurtriers contre des positions de ce groupe.

«Des experts du ministère de la défense et des pays de la coalition (anti-djihadistes) vont se rendre sur place pour évaluer l'efficacité de la clôture. S'ils approuvent les installations, nous continuerons le long de toute la frontière avec la Syrie», a dit ce colonel. (ats/nxp)