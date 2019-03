Ballet d'hélicos pour évacuer un paquebot

Les autorités norvégiennes ont initié samedi l'évacuation spectaculaire par hélicoptère des quelque 1300 passagers d'un navire de croisière, victime d'un problème moteur dans des eaux notoirement périlleuses au large de la Norvège.

«Le navire de croisière Viking Sky a lancé un SOS, problèmes de motorisation dans une météo mauvaise», a annoncé le Centre de secours du sud de la Norvège sur Twitter.

Dans un autre tweet, la police locale a indiqué que les 1300 passagers et membres d'équipage allaient être évacués vers la terre.

«Le bateau n'a qu'un moteur qui fonctionne et les vents sont assez forts. Nous préférons donc que les gens soient à terre qu'à bord du navire», a déclaré à l'AFP le chef des opérations de la police, Tor Andre Franck.

Une centaine de personnes avaient été évacuées par hélitreuillage en fin d'après-midi, selon la police.

Cinq hélicoptères ont été dépêchés sur place pour y effectuer des navettes entre le navire et la terre ferme avec les passagers évacués, a indiqué le Centre de secours.

Les images des médias norvégiens, filmées depuis la terre, montraient la grande silhouette blanche du paquebot survolée par des hélicoptères dans une mer agitée et des vents forts.

A chaque rotation, chaque appareil emporte entre 15 et 20 personnes, hélitreuillées l'une après l'autre.

«Cela va prendre du temps pour évacuer tout le monde», a précisé M. Franck. Les secours ont reçu un Mayday vers 14h en provenance du Viking Sky alors qu'il se trouvait à quelques milles marins au large de la région de Møre og Romsdal (ouest de la Norvège).

En provenance de Tromsø (nord) et à destination de Stavanger (sud-ouest), le navire a perdu sa puissance moteur et a commencé à dériver vers le littoral.

Son équipage a ensuite réussi à redémarrer un moteur et à ancrer le navire, qui s'est stabilisé à environ deux kilomètres des côtes.

Navigation notoirement périlleuse

«C'est dangereux de rencontrer des problèmes moteur dans ces eaux qui cachent de nombreux récifs», a indiqué M. Franck, précisant que les creux atteignaient jusqu'à 8 mètres samedi.

La navigation est notoirement périlleuse sur ce tronçon maritime, connu sous le nom de Hustadvika, au point que les autorités norvégiennes envisagent la construction d'un tunnel pour bateaux dans une montagne du littoral pour éviter les transits en pleine mer.

Le projet, destiné à des navires de plus petite taille, est pour l'instant au point mort, faute de financement.

«Hustadvika est l'une des zones maritimes les plus notoires que nous ayons», a déclaré un témoin de l'incident, Odd Roar Lange, journaliste spécialiste des questions touristiques.

«Il y a eu des accidents ici depuis l'époque des voiliers jusqu'à nos jours», a-t-il dit à la radiotélévision publique NRK.

Déjà à leur époque, les Vikings, pourtant navigateurs émérites, hésitaient à emprunter ces eaux et préféraient hisser et transporter d'un fjord à l'autre leurs embarcations par la voie terrestre.

Plusieurs bateaux des garde-côtes et des secours en mer ont été dépêchés sur zone. Un centre d'accueil a aussi été mis en place à terre, dans un gymnase, pour accueillir les personnes évacuées, dont la nationalité n'est pas connue à ce stade.

En fin d'après-midi, un remorqueur faisait aussi route vers le Viking Sky dans l'espoir de pouvoir le tirer vers un port des environs, ce qui dispenserait les secours d'évacuer l'ensemble des passagers par hélicoptère.

Le Centre de secours a fait état de huit blessés légers jusqu'à présent.

Exploité par l'opérateur norvégien Viking Ocean Cruises, le Viking Sky est un navire moderne, lancé en 2017, qui peut embarquer 930 passagers.

