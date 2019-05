Bannir les pailles ne sauvera pas les océans

Interdire les pailles en plastique ne mettra pas fin au problème de pollution des océans, a prévenu Andrew Wheeler, le patron de l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA), en visite à Bruxelles vendredi avant la réunion du G7 Environnement.

«Toute réduction de matière est bonne, mais je m'inquiète de ce que les gens pensent qu'avec l'interdiction des pailles en plastique nous avons résolu le problème» des déchets qui finissent dans la mer, a déclaré M. Wheeler à l'AFP.

Le responsable américain s'exprimait deux jours avant la réunion dimanche et lundi à Metz (est de la France) des ministres de l'Environnement des pays du G7 (Allemagne, Canada, Etats-Unis, France, Italie, Japon et Royaume-Uni) et d'une dizaine de pays invités.

Thank you @DCallejaEC for hosting the US delegation and sharing with us the EU’s best practices to reduce waste, improve recycling and chemical safety, and address water issues. EPA and our EU counterparts will continue to work together to improve environmental outcomes. pic.twitter.com/z6oaNdL6WD