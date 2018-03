Béate d'admiration devant Michelle Obama

La bouche entrouverte, la petite Parker, 2 ans, s'est arrêtée devant le portrait que l'artiste Amy Sherald a réalisé de l'ex-First Lady Michelle Obama, à la National Portrait Gallery de Washington. Au point que sa mère n'a jamais pu la prendre en photo car la fillette n'a jamais voulu se retourner face caméra, nous apprend «Paris Match», qui relaie une information du «Washington Post».

C'est un visiteur qui a pris cette photo et l'a postée sur son compte afin de retrouver la mère de la fillette. Ce post est devenu viral et a été partagé plus de 34'000 fois. Vingt-quatre mille utilisateurs l'ont «aimé».

L'histoire est parvenue aux oreilles de l'ex-First Lady elle-même, qui a mis trois smileys avec des cœurs à la place des yeux en réponse à la publication de l'artiste ayant réalisé son portrait. (NXPnxp)