«Beaucoup de morts» sur l'île des Célèbes

Un séisme de magnitude 7,5 a secoué vendredi l'île des Célèbes, dans le centre de l'Indonésie, suivi d'un tsunami qui a notamment touché la ville de Palu. Le tremblement de terre a déclenché la panique chez les habitants qui ont fui dans les rues pour se réfugier plus en hauteur, selon des images des télévisions locales.

Une vague a submergé plusieurs bâtiments et au moins 48 personnes ont péri, a annoncé le porte-parole de l'agence qui dit redouter un bilan beaucoup plus lourd. «Nous n'avons pas encore reçu d'informations complètes parce que les communications sont coupées. De nombreux corps ont été découverts sur la côte à cause du tsunami mais leur nombre reste inconnu», a-t-il aussi déclaré.

«Il y a beaucoup de corps, mais nous ne savons pas exactement combien», a indiqué à l'AFP Muhammad Syaugi, le responsable du service de secours indonésien, qui s'efforce de faire parvenir de l'aide sur place. «La plupart des informations sur des victimes sont à Palu et (dans la région de) Donggala», a indiqué Sutopo Purwo Nugroho, porte-parole de l'agence nationale de gestion des catastrophes sur la chaîne Kompas TV.

L'agence de gestion des catastrophes qui avait lancé une alerte au tsunami dans la foulée de l'annonce du séisme a ensuite levé son avertissement. Mais des images filmées depuis l'étage supérieur d'un parking montrent une vague imposante qui submerge plusieurs bâtiments et inonde une mosquée, à Palu, une ville de quelque 350'000 habitants à près de 80 kilomètres de l'épicentre.

Kejadian d Sulawesi menjelang magrib.... Mohon doanya utk keselamatan saudara kita d sana.... Amin...! pic.twitter.com/VGjEEKw4pK — ali ja'far alhaddad (@FarAlhaddad) September 28, 2018

Semoga Palu, Sulawesi dan semua wilayah yang terkena bencana gempa + sunami bisa tabah, dan bencana bisa segera pergi. Amin..#sulawesi pic.twitter.com/8w7xrILpVr — Bimo Corner (@bimotriutomo1) September 28, 2018

«C'est un véritable tsunami qui a frappé Palu», a confirmé Rahmat Triyono, responsable du centre pour les tremblements de terre et tsunamis à l'agence indonésienne de géophysique, sur la chaîne de télévision Kompas. «Le tsunami s'est produit à 18H22 locale (...) avec une hauteur maximale de 1,5 m sur la côte proche de Palu», a ajouté Dwikorita Karnawati, présidente de l'agence de géophysique.

Innaa lillaahi wa innaa ilaihi rooji'uun

A major 7.5 quake struck off the Indonesian island of Sulawesi on Friday. The quake was followed by tsunami after the tsunami warning was lifted. @IpungLombok @Sutopo_PN #Pray ForDonggala#PrayForPalu



pic.twitter.com/s4CqaAkSpF — Kurmanjan (@TimurLand45) September 28, 2018

Les autorités n'ont pas publié de bilan de victimes alors que ce séisme de 7,5, selon l'institut américain USGS, est d'une magnitude plus importante que la série de tremblements de terre qui ont fait plus de 500 morts et environ 1500 blessés en août sur l'île de Lombok, voisine de Bali.

Ce tremblement de terre a frappé le centre de l'île des Célèbes peu avant 18H00 (12H00, en Suisse) à une faible profondeur de 10 kilomètres, quelques heures après une première secousse plus réduite qui a tué au moins une personne dans la même région.

Prelim M7.5 Earthquake Minahasa, Sulawesi, Indonesia Sep-28 10:02 UTC, updates https://t.co/PJqcklbxow — USGS Big Quakes (@USGSBigQuakes) 28 septembre 2018

Son épicentre se situe à 78 kilomètres au nord de Palu, capitale de la province du centre des Célèbes. Le séisme a été ressenti jusque dans le sud à Makassar, la capitale de l'île. La terre a aussi tremblé sur l'île voisine de Kalimantan, à Samarinda, de l'autre côté du détroit de Makassar.

«Nous avons reçu des indications selon lesquelles plusieurs bâtiments ont été détruits dans le tremblement de terre», a indiqué le porte-parole de l'agence de gestion des catastrophes indonésienne, Sutopo Purwo Nugroho. «Les habitants ont paniqué et se sont enfuis de leurs maisons», a-t-il dit selon un communiqué.

Des images diffusées par l'agence montrent un centre commercial très endommagé dans la ville de Palu, avec au moins un étage effondré. D'autres photos témoignent de dégâts importants sur des bâtiments ainsi que sur des routes et des trottoirs fissurés.

«Je m'apprêtais à prier, mais quand j'ai entendu des gens crier tremblement de terre!, tremblement de terre! , je me suis arrêté», a raconté à l'AFP Andi Temmali, un habitant de Wajo, au sud de Palu. Lisa Soba Palloan, une habitante de Toraja, à quelque 175 kilomètres de Palu, a confirmé à l'AFP que des secousses ont été ressenties vendredi. «La dernière était vraiment importante. Tout le monde est sorti de sa maison et criait de peur», a-t-elle raconté.

L'Indonésie, un archipel de 17'000 îles et îlots qui s'est formé par la convergence de trois grandes plaques tectoniques (indo-pacifique, australienne, eurasienne), se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique, une zone de forte activité sismique. Le 26 décembre 2004, l'Indonésie a été frappée par une série de séismes dévastateurs, dont l'un de magnitude 9,1 sur l'île de Sumatra. Ce tremblement de terre a créé un tsunami qui a tué 220'000 personnes dans la région, dont 168'000 en Indonésie.

En 2006, près de 6000 personnes ont péri dans un séisme qui a frappé l'île de Java. Le tremblement de terre de magnitude 6,3 (USGS) s'est produit dans une zone peuplée au sud de la grande ville universitaire de Yogyakarta. La catastrophe a fait environ 38'000 blessés. (afp/nxp)