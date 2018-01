Belge tuée après une chute d'arbre sur sa voiture

Une automobiliste a été tuée jeudi en Belgique par la chute d'un arbre sur sa voiture, alors que plusieurs pays bordant la mer du Nord étaient touchés par des vents très violents.

Selon les médias belges, l'accident mortel s'est produit vers 10H30 sur une route traversant un bois de la commune de Grez-Doiceau, à environ 35 kilomètres au sud de Bruxelles.

Rafales de vent: un décès suite à la chute d’un arbre https://t.co/dcyFAakL1e pic.twitter.com/yqPXD4P9TQ — lavenir.net (@lavenir_net) 18 janvier 2018

Vents violents en Belgique: cet échafaudage s'EFFONDRE à Kontich (vidéo) https://t.co/d1FUZbhdKx — RTL info (@rtlinfo) 18 janvier 2018

??????Jeudi une #Tempête traversera l'Irlande, l'Angleterre ainsi que la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne et plus en marge l’extrême nord de la France, les #vents les plus fort sont prévus sur les côtes des Pays bas pouvant atteindre les 180 km/h et 150 dans les terres ! pic.twitter.com/79WRb7Qxqb — Meteociel (@meteociel) 17 janvier 2018

Chutes d'arbres, tuiles envolées ou câbles électriques au sol, les pompiers ont été appelés des centaines de fois dans le pays depuis la nuit dernière, où des rafales de vent ont commencé à dépasser les 100 km/h.La zone de secours du Brabant wallon, où est situé Grez-Doiceau, avait recensé déjà vers 10h30 une soixantaine d'interventions depuis la nuit, selon le quotidien régional

Aux Pays-Bas, l'aéroport d'Amsterdam Schiphol a annulé tous les vols jeudi matin à cause de vents extrêmement violents. Le pays était en partie paralysé, avec trains, tramways et bateaux à quai, ce qui provoquait de nombreux problèmes sur les axes routiers.

Schiphol airport cancels all flights as storm batters Netherlands https://t.co/6XCl3iYaBX via @IrishTimesWorld — IATCA (@iatca_ire) 18 janvier 2018

Windstorm #Friederike tossing around cargo containers around the port of Rotterdam, the Netherlands today. Report via Bas Cammeraat. pic.twitter.com/ypZEtqCNIf — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 18 janvier 2018

(afp/nxp)