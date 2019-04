Benjamin Netanyahu en position de force

Bibi a gagné son pari. «C’est une victoire grandiose!» s’est-il exclamé, l’air soulagé. Car le vétéran de la politique israélienne jouait sa survie au pouvoir, cerné par des scandales de corruption et talonné par Benny Gantz, de la liste centriste Bleu-blanc. Les deux rivaux terminent au coude-à-coude, avec 35 sièges à la Knesset après le dépouillement de 97% des votes. Mais un seul rafle la mise: Benyamin Netanyahou, en meilleure position pour former une coalition grâce à ses précieux alliés.

«Ce sera un gouvernement de droite, je serai le premier ministre de tous», a-t-il déclaré, devant des militants enfiévrés, en pleine nuit mercredi. Pour l’heure, rien ne laisse présager que le président, Reuven Rivlin, en décide autrement. C’est lui qui devrait confier à Netanyahou, dès la semaine prochaine, le mandat de former une nouvelle équipe pour gouverner. En comptant les votes des petits partis, dont les religieux ultraorthodoxes de Shas et Judaïsme unifié de la Torah, le chef du Likoud réunirait 65 membres du parlement sur 120. Contre seulement 55 pour Gantz et ses acolytes. Gantz a d’ailleurs reconnu sa défaite mercredi soir.

Les défis de la coalition

Netanyahou est un équilibriste: il a réussi à décrocher 5 sièges de plus qu’aux dernières élections de 2015, sans cannibaliser les autres partis de droite, indispensables à sa coalition. «Le premier ministre se place en position de force face à ses partenaires», analyse Ofer Kenig, politologue à l’Institut israélien de la démocratie.

Jusqu’à ce que ses ennuis judiciaires le rattrapent. En février dernier, le procureur général a signifié son intention de l’inculper pour corruption, fraude et abus de confiance dans trois enquêtes impliquant des pots-de-vin et des manigances pour obtenir une meilleure couverture médiatique. En cas d’accusations formelles, les autres partis pourraient le forcer à démissionner.

«Netanyahou deviendrait plus vulnérable s’il doit négocier pour gagner leur support et éviter de nouvelles élections», ajoute le chercheur Kenig. Aux yeux de tous, Bibi avait déclenché la campagne pour devancer la justice et décrocher un cinquième mandat. Or, plusieurs prédisent déjà un nouveau scrutin en 2020.

Tenir sa promesse

Former la coalition peut prendre jusqu’à six semaines. Certains tenteront de négocier l’adoption de projets de loi, d’autres voudront un ministère en échange de leur loyauté. «Netanyahou pourrait recruter des figures clés de Bleu-blanc, pour démanteler l’opposition et renforcer sa marge de manœuvre dans la coalition», explique l’analyste Yaron Deckel.

Sur la table, les nationalistes lui rappelleront sa promesse d’annexer les colonies de la Cisjordanie, où vivent plus de 400 000 colons. Netanyahou pourrait aussi négocier «une annexion en échange d’une immunité» face aux éventuelles accusations criminelles, suggère Aluf Benn, rédacteur en chef du journal «Haaretz».

«Il en discutera peut-être dans des négociations de paix, mais il existe un écart énorme entre ses discours et ses actions sur le terrain», nuance Yaron Deckel. Selon lui, Netanyahou ne durcira pas sa politique envers les Palestiniens. «Il n’aime pas les opérations militaires, ni prendre le risque d’avoir des morts sur les bras. Nous sentirons encore beaucoup de retenue, comme à Gaza dans les dernières semaines», dit-il. Pas le moment de braquer les Palestiniens alors que son grand ami, le président américain Donald Trump, serait sur le point de dévoiler son «deal du siècle», un plan de paix entre Israéliens et Palestiniens.

(24 heures)