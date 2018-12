Berlin indemnise des juifs évacués dans leur enfance

L'Allemagne va verser une indemnisation exceptionnelle de 2.500 euros à des Juifs évacués vers la Grande-Bretagne durant leur enfance à la veille ou au début de la Seconde guerre mondiale, a annoncé lundi le ministère des Finances.

«Avec ce versement exceptionnel, un hommage doit être rendu au destin particulier de ces enfants», a souligné un porte-parole du ministère des Finances. Ces enfants «ont dû quitter leurs familles en temps de paix, dans de nombreux cas ils ne les ont jamais revues», a-t-il ajouté.

Aucune indication n'a été donné quant au nombre de bénéficiaires de cette mesure. La Jewish Claim Conférence (JCC), qui oeuvre depuis 1951 dans le monde entier pour obtenir et gérer les indemnisations des Juifs victimes de l'Holocauste, sera chargée des versements d'argent. A l'époque du nazisme, c'est l'organisation juive britannique World Jewish Relief (Secours juif mondial) qui organisa la logistique des «Kindertransporte», une vaste opération de sauvetage mise en place à la veille et au tout début de la Seconde guerre mondiale.

Le premier «Kindertransport» par bateau arriva le 2 décembre 1938 au Royaume-Uni, avec à son bord 196 enfants sauvés d'un orphelinat juif de Berlin qui avait été incendié pendant la Nuit de Cristal le 9 novembre précédent. En 18 mois, 10.000 enfants venus d'Allemagne, d'Autriche puis de Tchécoslovaquie et de Pologne furent exfiltrés.

«Kindertransport»

Les plus petits étaient placés dans des familles d'accueil. Les adolescents de plus de 16 ans recevaient une aide pour trouver une formation ou un travail. «Personne ne peut imaginer la douleur vécue sur les quais de gare quand les transports d'enfants ont débuté et ce que les parents ont dû entreprendre pour sauver la vie de leurs enfants, une vie que ces enfants ont dû mener sans mère, sans père et dans de nombreux cas sans proches», a souligné Greg Schneider, vice-président exécutif de la JCC, dans un communiqué.

La plupart des parents ont été ensuite assassinés par les nazis, rappelle la JCC, qui insiste aussi sur les tourments psychologiques de ces enfants qui se sont souvent cru abandonnés, «un poids qui a accompagné beaucoup d'entre eux durant toute leur vie», selon Rüdiger Mahlo, représentant de la JCC en Allemagne.

L'Allemagne verse chaque année environ un milliard d'euros aux survivants des exactions commises par les nazis, rappelle le ministère des Finances. A la fin 2017, elle avait versé quelque 75 milliards d'euros de compensations. (afp/nxp)