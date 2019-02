Bernie Sanders annonce sa candidature pour 2020

Le sénateur américain Bernie Sanders a enregistré une vidéo dans laquelle il annonce sa candidature à la présidentielle de 2020, a révélé samedi le site internet d'informations «Politico». La date de la diffusion éventuelle de cette vidéo n'est pas fixée, a précisé «Politico».

Ce média avait déjà affirmé que Bernie Sanders, candidat malheureux à la primaire démocrate de 2016, avait rencontré des personnes susceptibles de prendre des responsabilités au sein d'une équipe de campagne.

