Bernie Sanders met un terme à sa campagne

Bernie Sanders arrête sa campagne pour la présidentielle américaine (communiqué) Le sénateur indépendant Bernie Sanders a annoncé mercredi à son équipe qu'il abandonnait la course à la Maison Blanche, selon un communiqué, mettant fin à sa deuxième tentative de décrocher l'investiture démocrate après une séries de lourdes défaites face au favori Joe Biden.

«La lutte continue»

«Le sénateur Bernie Sanders a annoncé mercredi lors d'un appel avec toute son équipe qu'il suspendait sa campagne pour devenir président», a écrit son équipe de campagne dans un communiqué. «La campagne se termine, la lutte continue», ajoute le communiqué.

Bernie Sanders, 78 ans, doit prononcer à 11H45 (15H45 GMT) un discours retransmis sur internet. L'ancien vice-président Joe Biden, 77 ans, est désormais le seul candidat démocrate en lice pour affronter Donald Trump le 3 novembre.

Please join me at 11:45 a.m. ET for a special message to our supporters, live on our social media and https://t.co/vreIiWfeoS.