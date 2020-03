Bernie Sanders s'accroche malgré l'avance de Biden

Bernie Sanders n'abandonne pas: le sénateur «socialiste» a annoncé mercredi qu'il restait en lice pour l'investiture démocrate en dépit d'une série de revers face à Joe Biden, grand favori pour affronter Donald Trump lors de la présidentielle de novembre.

Après de nouvelles cuisantes défaites mardi soir lors des primaires, en particulier dans le Michigan, la figure de proue de la gauche américaine a donc finalement décidé de poursuivre l'aventure, au moins pour l'heure.

«Nous gagnons le débat générationnel», a lancé, combatif, «Bernie», 78 ans, depuis sa ville de Burlington, dans l'Etat du Vermont. Il a insisté sur les très bons scores qu'il enregistre auprès des jeunes Américains.

Together, we are going to build a nation based on justice and dignity for all. Join us live in Burlington for an update on our campaign: https://t.co/YHgbl3vlMe