Berset et Cassis ne parlent pas d’une même voix aux Nations Unies

La Suisse parle-t-elle en bicanal en ce moment aux Nations Unies? «Non», ont répondu en chœur Alain Berset et Ignazio Cassis, les conseillers fédéraux présents cette semaine à New York à l’occasion de l’Assemblée générale de l’ONU. Derrière ce front uni, ils ont néanmoins laissé entrevoir des divergences sur plusieurs dossiers.

À la tribune de l’ONU, le président de la Confédération a offert mardi une vigoureuse défense du système multilatéral, malgré la «crise» qui l’affecte. Il a apporté le soutien de Berne au programme de réformes lancé par Antonio Guterres, le secrétaire général de l’ONU. Ce message a aussi été relayé par Ignazio Cassis à l’occasion de sa première Assemblée générale en tant que ministre helvétique des Affaires étrangères. Les différences entre le conseiller fédéral libéral-radical tessinois et son collègue socialiste fribourgeois sont apparues dès qu’ils ont abordé les remèdes possibles pour lutter contre les «signes de fatigue, d’inefficacité» et «de perte de crédibilité» décrits mercredi par Ignazio Cassis à l’occasion d’une conférence de presse à la Mission suisse à l’ONU.

Alain Berset a cité mardi le pacte mondial sur les migrations pour souligner l’importance d’un multilatéralisme et la nécessité d’aborder la question des mouvements migratoires dans un cadre international. Vingt-quatre heures plus tard, Ignazio Cassis s’est montré beaucoup plus réservé sur les perspectives d’une ratification par la Suisse d’un pacte pourtant négocié durant dix-huit mois sous l’impulsion de Jürg Lauber, l’ambassadeur de Suisse. Il a justifié ses réserves par sa volonté de mettre fin au «clivage» qu’il perçoit entre les décisions de politique étrangère helvétique et leur soutien par la population suisse. «C’est le peuple suisse qui doit décider de sa politique étrangère», a-t-il souligné mercredi avant d’insister sur la nécessité d’un débat sur la ratification du pacte migratoire mondial que Donald Trump a rejeté mardi à l’ONU.

«M. Trump fait réfléchir»

Certains propos du conseiller fédéral tessinois pour décrire la nécessité de réformer l’ONU se rapprochent d’ailleurs de ceux de Donald Trump. «Nous n’abandonnerons jamais la souveraineté américaine au profit de la bureaucratie mondiale, non élue et qui ne rend pas de comptes», avait fustigé le président des États-Unis mardi dans son discours onusien. Pour Ignazio Cassis mercredi, la Suisse «n’a pas besoin d’une administration mondiale qui est inefficace dans son travail». «Il faut du courage pour dire les choses très ouvertement», a-t-il enchaîné. «Monsieur Trump pousse la barre bien évidemment très loin, mais en même temps il oblige les gens à réfléchir et à se poser des questions sur ce que l’on est en train de faire. Et c’est le seul, je crois. Il y a peu de pays comme les États-Unis qui ont la force de frappe nécessaire pour lancer une réflexion de ce type-là.»

Au moment où le Conseil national adoptait mercredi à Berne une motion du PBD stipulant que le parlement fixe les règles en matière d’exportations d’armes, les divergences entre Alain Berset et Ignazio Cassis sur la question de ces exportations dans les pays en guerre étaient subtiles mais perceptibles à New York. Pour Alain Berset, «nous ne faisons rien que les autres pays ne feraient pas, mais nous devons trouver un équilibre et tenir compte de la situation particulière de la Suisse en raison de sa tradition humanitaire».

Notre industrie d’armement

Ignazio Cassis a aussi souligné la nécessité de trouver un «équilibre» dans ce dossier, mais a offert un éclairage différent de celui du président de la Confédération. «Il n’est pas juste de dire que le Conseil fédéral exporte volontiers des armes dans les régions en guerre, a-t-il affirmé. Quand on parle d’armement, on inclut aussi toute une série de produits qui n’en sont pas et qui peuvent être exportés sans problème dans un pays, lorsqu’il y a dans ce même pays, au nord ou au sud, une petite guerre civile. Nous pouvons nous demander si nous devons donner plus de poids à notre industrie d’armement, c’est-à-dire à notre sécurité, ou à nos considérations humanitaires. Il ne faut pas voir cette question en noir ou en blanc. […] Il y a un conflit d’intérêts et nous devons trouver le meilleur équilibre possible pour atteindre ces deux buts.» (24 heures)