Bill Barr confirmé ministre de la Justice

Le ministre de la Justice désigné par Donald Trump, Bill Barr, a été confirmé à ce poste jeudi par le Sénat, contrôlé par les républicains. Il signe ainsi son retour au gouvernement américain plus de 25 ans après avoir servi sous le président George H.W. Bush.

Bill Barr sera désormais chargé de superviser la délicate enquête du procureur spécial Robert Mueller, qui cherche à établir notamment s'il y a eu collusion entre Moscou et l'équipe de campagne du candidat républicain Donald Trump lors de l'élection présidentielle de 2016.

Le vote au Sénat, qui a le dernier mot sur les nominations présidentielles, a largement suivi les lignes partisanes malgré quelques défections de part et d'autre, avec 54 voix pour et 45 contre. Les républicains ont une majorité de 53 sièges sur 100 au Sénat.

Cette confirmation représente «une victoire majeure pour la justice et l'Etat de droit aux Etats-Unis», a tweeté la porte-parole de la Maison Blanche, Sarah Sanders.

