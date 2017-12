Billet de loterie disputé: l'ADN va trancher

Vérification des empreintes digitales et de l'ADN: la police thaïlandaise a sorti les grands moyens pour résoudre le très médiatique cas d'un billet de loterie gagnant réclamé par deux personnes.

Tout a commencé par la plainte déposée par Preecha Kraikruan, un enseignant de 50 ans qui a affirmé avoir perdu son ticket de loterie gagnant. Mais les 30 millions de bahts (770'000 euros) avaient déjà été empochés par Charoon Wimonpar, policier de 62 ans à la retraite.

«Nous attendons les résultats des tests ADN qui permettront de vérifier que la plainte est recevable», a expliqué à l'AFP Krissana Sapdet de la police de Kanchanaburi, région de l'ouest de la Thaïlande où a été acheté le billet.

The Star > Lottery limbo as schoolteacher claims RM3.7mil winnings collected by ex-cop - BANGKOK: A 50-YEAR-OLD schoolteacher in Kanchanaburi’s Muang district has filed a police complaint claiming that he had bought and lost five tickets that won a to... https://t.co/BSSTA5nRNs