Blizzard à Terre-Neuve: l'armée à la rescousse

L'armée canadienne a décidé d'envoyer de 150 à 200 militaires à Terre-Neuve-et-Labrador pour aider la province atlantique à se relever d'une violente tempête qui l'a ensevelie sous une quantité exceptionnelle de neige, a annoncé dimanche le ministre de la défense Harjit Sajjan.

Ces militaires étaient attendus dès dimanche soir pour contribuer aux opérations de déblaiement et de déneigement.

Les chutes de neige en 24h (timelapse) à Newfoundland au canada...???? pic.twitter.com/7L04AVAHfT — MatMonde (@MatMonde_) January 19, 2020

Il est tombé plus de 70 centimètres de neige en 24 heures sur la capitale de la province, Saint-Jean de Terre Neuve. La neige et les congères provoquées par des vents de plus de 100 km/h ont bloqué rues et axes routiers, et enseveli les automobiles et certaines maisons.

Avions et hélicoptères

Le nombre de militaires, provenant de l'armée active et de la réserve, pourrait atteindre 250 ou 300 dans les prochains jours en fonction des besoins, a indiqué le ministre.

Les forces armées canadiennes vont aussi fournir deux avions Hercules et deux hélicoptères Griffon, a-t-il précisé au cours d'une conférence de presse en marge d'un séminaire gouvernemental à Winnipeg (Manitoba).

Les opérations de déneigement s'annoncent longues et elles pourraient être compliquées par de nouvelles chutes de neige, les services météorologiques canadiens prévoyant dimanche en fin d'après-midi une accumulation de neige de 10 à 15 cm dans les heures à venir.

If you’ve been hearing about the snow in Newfoundland but can’t quite picture it, this is a real time-lapse taken yesterday. pic.twitter.com/TRsBhg9fhd — Yoni (@OriginalYoni) January 19, 2020

