Blocages «écologiques»: 750 arrestations au total

Le groupe Extinction Rebellion a mené samedi à Londres une sixième journée consécutive de blocages pour réclamer un «état d'urgence écologique». Il a affiché sa détermination malgré plus de 750 arrestations depuis lundi.

Né au Royaume-Uni, ce réseau de militants a bloqué la circulation sur Waterloo Bridge, en plein coeur de Londres, où des manifestants pouvaient être vus en position du lotus sur un pont partiellement transformé en jardin. Trois autres lieux très fréquentés (Parliament Square, Oxford Circus et Marble Arch) ont également été bloqués, a indiqué l'autorité des transports de Londres (TfL).

Dans un message publié sur Twitter, Extinction Rebellion a interpellé directement la première ministre britannique Theresa May: «Nous savons que vous n'en faites pas assez [pour le climat, ndlr]. Vous savez que vous n'en faites pas assez. Parlons-en, alors».

BREAKING: now over 750 people arrested. To be arrested and probably charged is a big deal, @theresa_may, your inaction is criminal and your citizens are being thrown in jail to make the point to you! Break the silence, #TellTheTruth and #ActNow! pic.twitter.com/61kw6il1Or