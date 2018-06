Bloomberg ne financera que des démocrates

Le milliardaire new-yorkais Michael Bloomberg, qui refuse toute étiquette politique, a annoncé mercredi qu'il appuierait uniquement des candidatures démocrates lors des élections de novembre au Congrès, accusant d'«ineptie» les parlementaires républicains.

Dans une déclaration publiée sur son site, l'ex-maire de New York --classé onzième homme le plus riche de la planète par le magazine Forbes-- a expliqué avoir jusqu'ici toujours «soutenu des candidats des deux partis prêts à dépasser les frontières partisanes» afin d'«améliorer l'Amérique».

Congress has failed, legislatively & constitutionally. We need new leadership that will re-assert Congress as a co-equal branch of government. In the midterm elections, I will be supporting Democrats & their bid to take over the House. My full statement: https://t.co/JWmUegL4J1