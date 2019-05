Boeing a mis à jour le système anti-décrochage

Boeing a annoncé jeudi que la mise à jour du système anti-décrochage MCAS, mis en cause dans les catastrophes de Lion Air et d'Ethiopian Airlines qui ont au total fait 346 morts, ainsi que les changements nécessaires à la formation des pilotes étaient prêts.

«Nous avons terminé tous les vols tests pour ce qui est de l'ingénierie de la mise à jour (du MCAS) et nous nous préparons maintenant au vol de certification finale», a déclaré le PDG Dennis Muilenburg dans un communiqué.

