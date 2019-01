Bolsonaro a été investi à la tête du Brésil

Jair Bolsonaro a été officiellement investi mardi comme 38e président du Brésil. Il a appelé à un «pacte national» pour «libérer définitivement» le Brésil «du joug de la corruption, de la criminalité, de l'irresponsabilité économique et du carcan idéologique».

L'ancien capitaine de l'armée de 63 ans a préconisé «un vrai pacte national entre la société et les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire» lors d'un bref discours devant le Congrès à Brasilia.

Jair Bolsonaro a d'ailleurs confirmé dans ce premier discours sa volonté de mettre en oeuvre une politique ultra conservatrice, promettant de «respecter les religions et les traditions judéo-chrétiennes», tout en «luttant contre l'idéologie de genre». Il a également réitéré son intention de libéraliser le port d'armes.

Félicitations de Trump

Le président américain Donald Trump a félicité dans un tweet M. Bolsonaro, qui l'admire, «pour son grand discours d'investiture», ajoutant: «Les Etats-Unis sont avec vous».

Congratulations to President @JairBolsonaro who just made a great inauguration speech - the U.S.A. is with you!