Bolsonaro assouplit les conditions du port d'armes

Le président Jair Bolsonaro a signé mardi un décret assouplissant les conditions de détention d'armes à feu, l'autodéfense des «gens biens» étant, selon lui, la meilleure parade pour endiguer la violence croissante au Brésil.

Le président d'extrême droite honore ainsi une promesse de campagne et satisfait sa base électorale composée de dizaines de millions de Brésiliens exaspérés par l'insécurité galopante dans le pays. Voici les principales dispositions du décret:

- Le permis de détention d'armes, délivré par la police fédérale, aura désormais une validité de 10 ans, au lieu de 5 ans.

- Le décret s'applique aux Etats de la fédération où le taux d'homicide est supérieur à 10 pour 100'000 habitants, autant dire tout l'immense territoire brésilien. Le taux d'homicide au Brésil est de 30,8 pour 100'000 habitants, trois fois supérieur à celui de 10 pour 100'000 considéré par l'ONU comme le seuil de violence endémique.

- Il ne sera donc plus nécessaire aux candidats à la détention d'une arme à feu de justifier d'un besoin «subjectif» de se défendre, par exemple en faisant état de menaces spécifiques. Il leur suffira d'habiter en zone rurale, où dans des agglomérations situées dans des Etats ayant un taux d'homicides supérieur à 10 pour 100'000 habitants.

- Chaque citoyen pourra détenir jusqu'à quatre armes à feu, contre six auparavant. Mais ce nombre pourra être bien plus élevé pour les populations rurales, où le demandeur pourra obtenir un nombre d'armes à feu nettement supérieur s'il a plusieurs propriétés. Cette mesure est visiblement destinée aux grands propriétaires terriens exposés aux risques de conflits agraires violents -- avec le Mouvements des paysans sans terre ou les populations indigènes. Jair Bolsonaro avait pu compter sur leur appui lors de sa campagne et il s'est engagé à les protéger.

- Les armes doivent être gardées «dans des coffres ou autres endroits fermés à clé» dans les résidences où habitent des enfants, des adolescents ou des personnes présentant un handicap mental.

- Tout demandeur de permis de détention d'arme à feu devra être âgé de 25 ans au moins, avoir un casier judiciaire vierge, une occupation légale et avoir passé une évaluation psychologique et technique. Le décret ne change rien sur ces points.

- Le port d'arme, lui, reste réservé essentiellement aux militaires, policiers et personnels de sécurité. (afp/nxp)