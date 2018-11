Bombay célèbre les dix ans des attentats de 2008

L'Inde marquait lundi le dixième anniversaire des attentats de 2008 à Bombay, qui ont fait 166 morts, avec des cérémonies sur les lieux de la capitale économique frappés par le commando islamiste.

Le 26 novembre 2008, la mégapole indienne était touchée par une vague d'attaques à l'AK-47 et aux grenades menée par dix hommes armés d'un groupe extrémiste basé au Pakistan, Lashkar-e-Taiba (LeT). L'état de siège durera trois jours et fera aussi des centaines de blessés.

Tributes to those who lost their lives in the gruesome 26/11 terror attacks in Mumbai. Our solidarity with the bereaved families. A grateful nation bows to our brave police and security forces who valiantly fought the terrorists during the Mumbai attacks.

«Hommages à ceux qui ont perdu leur vie dans les attaques terroristes du 26/11 à Bombay», a tweeté le Premier ministre indien Narendra Modi. «Une nation reconnaissante s'incline devant la police et les forces de sécurité qui ont courageusement combattu les terroristes durant les attaques de Bombay», a ajouté le leader nationaliste hindou.

Cérémonies à profusion

Les assauts coordonnés ont visé des hôtels de luxe, la principale gare ferroviaire, un restaurant touristique, un hôpital et un centre communautaire juif. La police de Bombay a tenu lundi matin une cérémonie d'hommage à la dizaine de membres des forces de sécurité morts dans ces attaques. Des proches des victimes ont déposé des couronnes funéraires devant une plaque commémorative.

Les habitants de Bombay devraient aussi se recueillir à la gare Chhatrapati Shivaji, où avait été capturé le seul survivant du commando, Ajmal Kasab. Condamné à mort, il a été pendu par l'Inde en 2012.

L'hôtel Taj Mahal Palace tiendra lui une cérémonie privée pour commémorer les 31 personnes tuées dans l'établissement au cours d'un siège de plus de 60 heures. Les images de l'emblématique palace en feu avaient fait le tour du monde.

Solidarité américaine

Les États-Unis, dont six ressortissants avaient péri dans ces événements, ont annoncé une nouvelle récompense de 5 millions de dollars pour la capture d'organisateurs des attentats de Bombay.

Ten years ago, we stood side-by-side with the people of India. Today, we remain standing with you. Let us honor the memory of those we have lost by dedicating ourselves to remain strong &united in the face of terrorism & more determined than ever to defeat it. #MumbaiTerrorAttack pic.twitter.com/l0PH5aJOkZ