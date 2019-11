L'ex-président Lula, le prisonnier le plus célèbre du Brésil, pourrait être libéré dans les jours ou même les heures qui viennent, au lendemain d'un arrêt de la Cour suprême susceptible de redonner des couleurs à une gauche au tapis depuis l'élection de Jair Bolsonaro.

Vendredi matin, plusieurs dizaines de militants se sont regroupés sous les fenêtres du siège de la Police fédérale de Curitiba (sud) où l'icône de la gauche est incarcérée depuis plus d'un an et demi, pour crier «Bonjour président Lula!»

Un rituel répété inlassablement chaque jour, à neuf heures, précises depuis son incarcération pour corruption, en avril 2018. Mais cette fois, ils avaient vraiment l'espoir de pouvoir enfin revoir l'ex-président (2003-2010) en chair et en os.

Jeudi soir, immédiatement après l'annonce de l'arrêt de la Cour suprême, ses avocats ont annoncé qu'ils allaient demander la libération de «l'ancien président emprisonné de manière injuste depuis 579 jours», ce qu'ils devraient faire formellement dans la journée.

La compagne de Lula, Rosangela da Silva, s'est empressée de se rendre à Curitiba: «Je viens te chercher! Attends-moi!», a lancé sur Twitter la sociologue quadragénaire.

Dès jeudi soir, le mot-clé «LulaLivre» (Lula libre), point de ralliement de tous les internautes partisans de l'ex-président, s'était transformé en «LulaLivreAmanhã» (Lula libre demain), puis «LulaLivreHoje» (Lula libre aujourd'hui) vendredi. «Nous espérons que l'ordre de libération de Lula sera émis dès cet après-midi et qu'il sortira pour marcher au milieu du peuple», a affirmé à l'AFP Roberto Baggio, un des responsables du campement de militants installé à Curitiba depuis plus d'un an et demi.

«Contre le peuple»

Lula, 74 ans, n'est pas le seul détenu qui devrait bénéficier de l'arrêt de la Cour suprême: ils sont près de 5000 concernés par cette décision qui sera appliquée au cas par cas et change radicalement l'application des peines au Brésil.

Sur un score très serré de 6 à 5, les magistrats de la haute cour ont mis fin à une jurisprudence selon laquelle une personne peut être emprisonnée avant l'épuisement de tous ses recours si sa condamnation a été confirmée en appel, considérant qu'elle était inconstitutionnelle.

C'est le cas de Lula, qui purge une peine de 8 ans et 10 mois de réclusion pour corruption et a été incarcéré peu après sa condamnation en appel, même s'il dispose encore de recours devant des tribunaux supérieurs.

Comme lui, de nombreux détenus condamnés dans le cadre de l'opération «Lavage Express», enquête tentaculaire qui fait trembler l'ensemble de la classe politique, pourraient retrouver prochainement retrouvé leur liberté.

Au grand dam des procureurs chargés de l'affaire, pour qui la décision va «à l'encontre du sentiment de rejet de l'impunité».

«La Cour suprême a voté contre le peuple», a déploré Major Olimpo, leader du PSL, parti du président Bolsonaro au Sénat.

Le mouvement Vem Pra Rua (VPR), qui avait mobilisé des millions de personnes au moment de la destitution de l'ex-présidente Dilma Rousseff (2010-2016), a lancé un appel à manifester samedi contre l'arrêt de la Cour.

«Caravanes» en vue

Pas de quoi ternir la joie des partisans de Lula.

Gleisi Hoffmann, présidente du Parti des Travailleurs (PT), fondé par Lula en 1980, a célébré la décision de la Cour suprême, déclarant sur Twitter qu'elle avait «renforcé la démocratie et la Constitution, menacées par le gouvernement d'extrême droite» du président Jair Bolsonaro.

L'arrêt de la Cour suprême a également été salué par le nouveau président argentin, le péroniste de centre gauche Alberto Fernandez. «C'est ce que nous réclamions en Argentine depuis des années», a-t-il écrit.

Pour Thomas Favaro, analyste politique du cabinet de consultants Control Risks, «la libération de Lula confère au PT le leadership de l'opposition» pour sa capacité à «rassembler d'autres figures de la gauche».

Mais ce rebondissement pourrait aussi être vu, selon ce spécialiste, comme une «bonne nouvelle» pour le président Bolsonaro, qui s'est fait élire en grande partie grâce à un «sentiment anti-PT» d'une part de la population.

«Si Lula est plus présent sur la scène politique, Bolsonaro va renforcer son rôle de leader du camp anti-PT», avance Thomas Favaro.

Lula a déjà fait part de son intention de participer à de grandes tournées à travers le pays, les fameuses «caravanes» qui lui ont permis d'accroître sa popularité auprès des plus pauvres, mais aussi de voyager à l'étranger pour incarner l'opposition à Bolsonaro. (afp/nxp)