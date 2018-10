Bonnant et Zemmour, ou le plaisir d’être provoqué

La soirée était présentée comme un «dîner-débat» entre Éric Zemmour et Marc Bonnant. Une affiche alléchante, qui attire mercredi soir près de 200 personnes au restaurant du Parc des Eaux-Vives, à Genève. À 120 francs la place, l’entrée n’est pas donnée, mais l’association Convergences, qui organise depuis quinze ans ce genre de rencontres, est débordée par son succès: Colette Cellerin, son animatrice, ne cesse de refuser du monde depuis près d’une semaine. Zemmour-Bonnant, ça marche! Et la première cause du succès, c’est peut-être, dans le public, le plaisir suavement masochiste de se faire provoquer. À peine a-t-il pris la parole, Marc Bonnant dénonce comme une évidence «le nouveau terrorisme que sont les femmes». Bronca dans la salle, où une bonne moitié de «terroristes» protestent. Elles s’exclament, huent et rient mais ne cachent pas leur plaisir: ça commence bien, on va s’amuser!

Le but de la soirée, c’est la présentation du nouveau livre d’Éric Zemmour, à travers un dialogue entre l’avocat-polémiste et le polémiste-journaliste. Formules ciselées, citations brillantes, provocations fulgurantes, le sel est bien sûr avant tout dans la forme. Mais on va tenter de suivre le fond.

Les mots pour armes

«Je crois que les mots sont des armes et que nous vivons une guerre des idéologies, commence Éric Zemmour. C’est une guerre qui tue mais les gens ne s’en rendent pas compte et ils rigolent quand on le leur dit.» La précision des mots est un enjeu important, donc on commence par là: pourquoi Éric Zemmour parle-t-il toujours de «l’héritage chrétien de la France», et pas de l’héritage judéo-chrétien? «Vous qui êtes sensible aux enjeux d’identité, est-ce une négation de votre propre identité juive?» demande Marc Bonnant. «C’est délibéré, répond Éric Zemmour. On ne parle de civilisation judéo-chrétienne que depuis quarante ans, pas avant. Avant, quand on disait chrétien, l’héritage juif allait de soi. Mais actuellement, dans l’adoration de l’autre, dans cette haine de soi qui pousse à n’aimer que l’autre, on ne veut plus reconnaître que notre civilisation est chrétienne.» Zemmour va même plus loin car plutôt que chrétien, il dit catholique. «Je pense que dans la bataille idéologique, il faut dire que la France est catholique.»

Pour lui, la nation ne tient ni à une langue, ni à un peuple, ni à un territoire. C’est un héritage partagé, une «construction politique» bâtie autour de grands faits – parfois glorieux, parfois peu glorieux – mais que les gens reconnaissent comme un héritage qu’ils veulent perpétuer. Refuser de partager cet héritage, c’est mettre en péril la nation. «Et je pense qu’à force de nier ce qui fait une nation, nous finirons en guerre civile.»

Ce destin français

L’avertissement est grave et il constitue la trame du livre, et même ce «destin français» qui donne son titre à l’ouvrage et auquel le pays n’échappera pas. C’est autour de l’idée de grandeur qu’Éric Zemmour trace ce destin fatal. Les figures historiques qu’il chérit – Richelieu, Louis XIV, Bossuet, Bonaparte – défendent l’idée de grandeur et pensent que «la France ne peut exister si elle ne domine pas l’Europe.» Car dans ce cas, «n’étant pas prédateur, elle devient proie»…

Or le point d’inflexion de l’histoire de France, Éric Zemmour le situe en 1815, avec les 100 jours et l’échec du retour de Napoléon Bonaparte. «À ce moment, la France comprend qu’elle ne pourra plus dominer l’Europe. Alors les élites se disent: sacrifions le peuple à nos intérêts avec l’Angleterre, plus tard avec l’Allemagne, plus tard avec les États-Unis…» D’autres pays ont connu la grandeur puis l’ont perdue, comme la Suède: «Ils s’y sont adaptés avec leur moralisme à deux balles, mais la France pas!» Faute de grandeur, on tourne sa hargne contre soi-même et cela explique «cette détestation de la France pour elle-même», cette nécessité de vengeance de tout le monde contre tout le monde, «royalistes contre bonapartistes, Versaillais contre communards, dreyfusards contre antidreyfusards, juifs contre Pétain, partisans de l’Algérie française contre gaullistes, la France est devenue un cimetière de vengeance.» Où cela conduit-il, comment se relever? demande une auditrice. «Le destin est implacable, il faut simplement s’y préparer», répond Éric Zemmour avec ce sourire bienveillant et légèrement penché du prêtre venu donner l’extrême-onction…

À la fin, la salle applaudit avec enthousiasme et Éric Zemmour, non sans gourmandise, va prendre place à la sortie pour signer les autographes. Après tout, la vie continue… (24 heures)