Brexit: Boris Johnson va suspendre le parlement

Le premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé mercredi que le parlement serait suspendu durant la deuxième semaine de septembre et jusqu'au 14 octobre. Soit à deux semaines de la date prévue du Brexit, le 31 octobre.

«Les députés auront amplement le temps de débattre», a-t-il ajouté dans une déclaration à la télévision Sky. Cette suspension, qui a entraîné la chute de la livre, a été dénoncée par l'opposition comme un moyen d'empêcher les députés de stopper un Brexit sans accord le 31 octobre.

“We're not going to wait until October 31 before getting on with our plans"



Boris Johnson says the move to suspend Parliament will still provide “ample time... for MPs to debate the EU, to debate #Brexit and all the other issues”https://t.co/rchrc3fO2Y pic.twitter.com/puIiUHAz1U — BBC Politics (@BBCPolitics) August 28, 2019

Cela rendrait improbable que les députés opposés à une sortie sans accord de l'Union européenne puissent faire voter des lois pour empêcher un Brexit sans accord le 31 octobre. Le premier ministre Boris Johnson s'est dit prêt à quiter l'UE «coûte que coûte» à cette date, même sans accord de sortie.

Le parlement britannique est traditionnellement suspendu plusieurs semaines en septembre en raison des conférences annuelles des partis politiques mais une possible extension de cette suspension jusqu'à la mi-octobre a provoqué des réactions outragées de l'opposition, qui a dénoncé une manœuvre «antidémocratique».

La démocratie est «menacée»

«Cette action est un affront particulièrement scandaleux à notre démocratie. Nous ne pouvons pas laisser cela se produire», a tweeté Tom Watson, chef adjoint du Labour, principal parti d'opposition, tandis que la cheffe du groupe des Indépendants et ancienne députée conservatrice Anna Soubry a jugé que la démocratie était «menacée par un premier ministre impitoyable».

We do not have a “new government.” This action is an utterly scandalous affront to our democracy. We cannot let this happen. https://t.co/93TBKCSWhk — Tom Watson (@tom_watson) August 28, 2019

«Il semble donc que Boris Johnson soit sur le point de fermer le parlement pour imposer un Brexit sans accord. À moins que les députés ne s'unissent pour l'en empêcher la semaine prochaine, aujourd'hui entrera dans l'histoire comme une sombre journée pour la démocratie britannique», a réagi sur Twitter la première ministre écossaise, Nicola Sturgeon.

So it seems that Boris Johnson may actually be about to shut down Parliament to force through a no deal Brexit. Unless MPs come together to stop him next week, today will go down in history as a dark one indeed for UK democracy. https://t.co/68lFnEgiyr — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) August 28, 2019

La livre chute

La livre sterling chutait mercredi face à l'euro et au dollar après que la BBC et Sky News ont rapporté que le gouvernement britannique prévoyait de suspendre le parlement jusqu'au 14 octobre, soit deux semaines avant la date prévue du Brexit.

Vers 09H00 GMT (11H00 HEC), la devise britannique perdait 0,78% face à l'euro et au dollar, à respectivement 90,95 pence pour un euro et à 1,2194 dollar pour une livre. Quelques minutes plus tôt, elle avait même passé la barre de 1%, avant de légèrement limiter ses pertes.

Pound plunges on reports Boris Johnson set to ask Queen to suspend parliament over Brexit https://t.co/337uNGGxvk pic.twitter.com/FP7a26K0eM — Bloomberg Markets (@markets) August 28, 2019

Vers un Brexit sans accord

«Cela ressemble à une frappe préventive de Boris Johnson contre ceux qui cherchent à bloquer un Brexit sans accord et, une fois de plus, il semble que l'opposition risque de manquer une grande occasion d'avoir une influence», a commenté David Cheetham, analyste pour XTB, tandis que Downing Street n'a pas pour l'instant pas confirmé l'information.

Mardi, les partis d'opposition britanniques s'étaient dits déterminés à contrecarrer d'urgence un «no deal» le 31 octobre, un scénario redouté par les milieux économiques. Cette initiative avait fait remonter la livre à des niveaux plus vus depuis un mois.

«Si le gouvernement réussit son coup, cela signifie qu'un Brexit sans accord ne pourra être écarté qu'à la dernière minute, ce qui maintient un risque important de baisse pour la livre», a poursuivi M. Cheetham.

«Pour les investisseurs, l'attention va désormais se concentrer sur une seule chose: savoir si la reine va approuver la requête, et si elle le fait, il faut s'attendre à un plongeon de la livre», a complété Naeem Aslam, analyste pour Think Markets. (afp/nxp)